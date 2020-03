Una liga más ha caído. La Eredivisie de Holanda anunció la suspensión de todos sus partidos, por lo menos hasta el próximo 31 de marzo.

Mediante un comunicado, el campeonato holandés dio a conocer de la decisión, luego de una recomendación del Gobierno de Holanda para evitar la propagación del coronavirus. No se dio a conocer si los duelos cancelados se podrán jugar más adelante.

❌ Alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie en @1e_Divisie van komend weekend in Nederland zijn uitgesteld. Dat is donderdag bekendgemaakt door het kabinet. ​De maatregel geldt voor alle duels tot en met 31 maart: https://t.co/IxiLEH6MAs #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/ts2i6FiZpt

— Eredivisie (@eredivisie) March 12, 2020