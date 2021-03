¿Y luego? Eric Abidal tuvo la solución a los problemas económicos del Barcelona

Eric Abidal exsecretario técnico del Barcelona no se guardó nada y en una entrevista con The Telegraph habló de diferentes temas que no le van a gustar del todo a la afición culé. El francés durante su cargo en el conjunto catalán, presentó un plan para evitar la crisis económica del club, pero no sucedió nada al respecto.

Barcelona y Bartomeu, fue una combinación que dio mucho de qué hablar, para bien y para mal (más por lo segundo). Una gestión polémica que terminó con cárcel, malas relaciones y la crisis económica que aqueja al Barcelona actualmente.

Pero, no todo debía terminar así, pues Eric Abidal había encontrado la solución a los problemas de dinero. En 2019 tuvo la solución financiera en una empresa, incluso argumenta que hubo acercamientos, pero no sucedió nada entre dicha empresa y el Barcelona, todo terminó y se sufre de dinero en la institución.

“En marzo de 2019 presenté una empresa al club. No puedo nombrarlos, pero nos reunimos dos veces en Inglaterra. Estaban dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero para resolver la situación en ese momento. Estuvieron hablando hasta noviembre de 2020, pero al final no pasó nada. Era posible resolver la situación financiera“, comenta el defensor francés.

Las negociaciones no fueron fáciles con esta empresa, pues la directiva del Barcelona no era tan clara en sus cuentas, según las palabras de Abidal. Pues una de las razones por las que se vino abajo el apoyo de la empresa que comenta el francés fue esa, no tener la claridad en las cuentas del Barcelona.

“En ese momento, el Barcelona estaba protegiendo la información de sus cuentas. Cuando tienes una empresa que quiere invertir, quieren saberlo todo. Eso llevó tiempo para que el Barcelona diera información porque querían mantenerlo en secreto. Entiendo que dé vergüenza mostrarlo a la gente y admitir que no estás gestionando bien el club“.

Fichaje de Neymar

La posibilidad del regreso de Neymar al Barcelona, fue una posibilidad más que real para el conjunto catalán. El equipo necesitaba un extremo para reforzar la plantilla y el indicado era Neymar, el dinero nunca fue problema, según Abidal.

“Diez días antes del cierre de mercado, fui a París para hablar con Leonardo junto al CEO del Barcelona. Hablamos de Neymar. Si vino el CEO es porque podíamos ficharlo. Si no, hubiéramos fichado a Griezmann antes. Creo al 100% que podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque necesitábamos un extremo y él era increíble. El equipo necesitaba un extremo de verdad. El presidente decidió fichar a Griezmann“.

La historia es a la fecha conocida, Griezmann no ha tenido el rendimiento esperado con el Barcelona, mientras que Neymar ya alcanzó la final de la Champions League y su equipo, aunque sin él, ya dejó fuera al club culé en la presente temporada.