El error de tipografía en Anfield que costó 8 millones de euros

La publicidad pagada en los estadios es una de las formas de difusión más exitosas, es por ello, que muchas marcas utilizan este tipo de propaganda para ganar notoriedad en los aficionados y televidentes. El día de ayer en Anfield, estadio del Liverpool, uno de los anuncios mostrados tenía un error en la tipografía y le costó 8 millones de euros a las Islas Mauricio.

A pesar de la victoria del Liverpool por 2-1 ante el Tottenham de Mourinho, no todo en el club puede festejarse. Una de las marcas que paga por anunciarse en Anfield, son las Islas Mauricio, quien buscando más turismo llegó a un acuerdo con el conjunto de Liverpool.

Un aficionado se dio cuenta del error en el anuncio y publicó un mensaje irónico en el que aconsejaba al gobierno del país que lo primero que deberían hacer es deletrear perfectamente el dominio del sitio web que promocionen correctamente.

If the government of Mauritius wants to advertise their website during a Liverpool game, I think the first thing they should do is spell the name of the country correctly 🇲🇺 #LFC #YNWA pic.twitter.com/29LOPAkY55

— Sean Kelly (@virtualstatman) December 16, 2020