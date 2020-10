La jornada sabatina de la Premier League sigue su marcha y esta vez es turno de ver el duelo entre el Manchester United y el Chelsea, mismo donde hubo de todo: un error de Edouard Mendy que casi termina en gol, polémica en el VAR por un penal que no se marcó, el debut de Cavani y otras cosas en este vibrante empate.

Dos de los equipos que son considerados ‘serios contendientes al título’ repartieron unidades en un duelo que estaba para cualquiera, pues por lapsos dominó el Manchester United y después el dominio pasó a manos del Chelsea, así que para muchos es un justo resultado… aunque ‘manchado’ por el VAR.

Edouard Mendy, refuerzo del Chelsea que llegó para ocupar el lugar de Kepa Arrizabalaga (y donde reveló que no hay una enemistad), tuvo un muy buen partido pero donde una distracción casi le cuesta muy caro y es que la presión en apariencia fue demasiada y casi mete el balón en su portería.

Chelsea goalkeeper Edouard Mendy VERY nearly just passed the ball into his own net 😬#MUNCHE pic.twitter.com/L4HgqQv1nV

