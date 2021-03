Errores y aprendizajes: ¿Cómo ha manejado la Liga MX el tema COVID-19?

El 28 de febrero del 2020 México anunciaba a su primer paciente positivo por COVID-19, el panorama para el país cambiaría en su totalidad para el fútbol y para la vida de cada uno de las personas en este país.

El deporte se vio afectado no sólo en México sino en todo el mundo, muchas ligas frenaron sus competiciones a medida que los contagios iban en aumento. Poco a poco los países asiáticos, oceánicos, europeos, africanos y americanos cayeron en un efecto dominó debido al COVID-19.

Las ligas comenzaron a tomar sus decisiones acerca de esperar para continuar o terminar justo en las jornadas en la que terminaron. Por ejemplo, Francia terminó la liga y le digo el campeonato al PSG, en España el Real Madrid remontó cuando ya pudo jugarse de nuevo y fue campeón, mientras que el Liverpool rompió racha sin campeonato después de regresar.

El sistema de competencia en la Liga MX no ayudó mucho a definir qué pasaría después, debido a que faltaría la liguilla para conocer al que se coronaría y se optó por mejor dejar el campeonato sin ganador y hasta la jornada en la que se quedó, fue la 10.

A partir de ese momento se comenzó a organizar la nueva temporada, la que corresponde a 2020-2021 en todos los países. Con ciertas reglas y regulaciones para evitar la propagación del virus, fueron regresando a la actividad y en seguida repasamos cómo ha sido el camino para cada liga.

Reglas y regulaciones para el COVID-19

Comencemos con ligas que regresaron después del paró para terminar las temporadas. España, Inglaterra, Italia fueron algunos países que volvieron a la actividad dentro de las llamadas “grandes ligas europeas” y cada una comenzó a gestionar la salud de los participantes según las estipulaciones marcadas por UEFA.

El organismo europeo fue claro en cuanto a sus estipulaciones, pruebas a futbolistas, cuerpo técnico y staff cada 7 para poder disputar el partido. Además, los aficionados no podían ir a los estadios, evitar el intercambio de camisetas tras los partidos, las ruedas de prensa se harían vía zoom y diferentes aplicaciones de video llamada y más, fueron algunas de las nuevas reglas.

Europa se encargó de que esto se acatará al pie de la letra, ya que quería comenzar la nueva temporada con un modelo que fuera exitoso y en el cual se pudieran basar los países restantes al rededor del mundo y así lo hicieron hasta la Final de la Champions League.

Para la nueva temporada que comenzaba, las pruebas a los equipos se realizaban cada 7 días y en caso de que algún futbolista o gente cercana diera positivo, todo el equipo iría a pruebas, el partido que tiene se aplazaría y el campo de entrenamiento no podría ser utilizado.

Casos como el del Manchester City en Inglaterra, que llevó a que se retrasaran algunos partidos debido a la cantidad de casos positivos que salían en el club, sólo fue una de las tantas pruebas que se tuvieron que sortear.

En Italia, con los mismos estatutos existieron equipos que no siguieron al pie de la letra todo esto. La Lazio fue uno de los equipos que más sufrió, no solo por el regreso a la actividad. Marchaba en la contienda por el campeonato antes de detener éste, al regreso no pudo mantener el buen paso y la debacle los hizo terminar cerca de los puestos de Champions.

Pero desafortunadamente no solo eso, el equipo ha entrado en controversia y actualmente enfrenta un proceso con la justicia decido a qué el equipo, doctores y directores sabían de algunos positivos en el equipo y no los obligaron a la cuarentena recomendada ni avisaron a las autoridades.

UEFA aunque también ha tenido sus focos rojos debido a estas reglas, se ha enfrentado a situaciones adversas como cambios de sedes de equipos para la Champions League, retraso de algunas jornadas, entre otras; pero ha mantenido una inercia que le permite disputar los campeonatos y en algunos países, ir regresando de a poco a los aficionados.

La Liga MX también a tomado sus precauciones, aunque ha tenido un poco más de problemas. La cantidad de contagios en México sigue en aumento y la liga también se ha visto afectada, más de 430 es el número de contagios desde que regresó el Guardianes 2021.

Sin duda alguna queda mucho terreno que recuperar para el fútbol mexicano y los jugadores de Liga MX, que algunos han visto castigos y sanciones por su indisciplina en cuanto a temas de COVID-19 y que aún resta mucho por aprender de diferentes ligas y deportes en el mundo.

Actualmente en México las pruebas se realizan cada 10 días debido a la cantidad de casos positivos que se han dado en los clubes, pero no siempre fue así. Al inicio del torneo las pruebas se realizaban no con la frecuencia que los jugadores quisieran para estar más seguros, ya que cada 15 días se les aplicaba la prueba.

¿Cómo ha tomado EUA estas medidas en sus deportes?

Jonathan dos Santos fue uno de los más críticos con el tema de las pruebas en la Liga MX: “¿Cada 10 días? ¡Es una locura! ¿No? Ahora mismo se pueden contagiar. Por eso mismo les estuvieron poniendo multas, porque se iban a cenar a restaurantes y demás. Está cabrón, ojalá que lo cambien porque ponen en riesgo a sus familias“, señaló para ESPN.

La MLS realiza la prueba a futbolistas, cuerpo técnico y staff cada 2 días mientras se encuentran en competición, esto para asegurarse que no exista un riesgo de propagación más alto y la temporada pueda transcurrir sin problema alguno.

El término “burbuja” tomó otros tintes gracias al COVID-19 y en Estados Unidos se tomó este modelo para poder competir en NBA principalmente. Todos los jugadores y equipos fueron trasladados a una sola sede, Florida, y dentro de un mismo complejo sin visitas y con poco contacto del exterior.

Todo esto para mantener lejos a las figuras de cualquier tipo de contagio o riesgo de, que pudiera afectar el cierre de temporada de la campaña pasada y esto les funcionó para poder darle fin a la postemporada de NBA y se mantuvo la famosa burbuja para los siguientes deportes.

La WWE dejó sus eventos en diferentes ciudades semana tras semana para llevarlos a su sede en Florida, al igual que los pagos por evento para evitar la propagación. El fútbol a últimas fechas también lo hizo con la She Believes Cup, estas acciones ayudaron a evitar la propagación de COVID-19 entre los atletas.