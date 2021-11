Los errores de Ochoa, los cambios del ‘Tata’ y los goles de Canadá que acercan a México al repechaje de Concacaf

Chale: En un abrir y cerrar de ojos, México pasó de ser líder del octagonal de la Concacaf a estar muy cerca de disputar el repechaje. Algo que ya vivimos previo a Brasil 2014 parece repetirse con Gerardo Martino en el banquillo y una generación de futbolistas que encabeza el nuevo ‘ya merito’.

El sueño de Qatar 2022 no es imposible, aunque todo indica que el camino será más largo de lo normal. En uno de los partidos más fríos de su historia, sin una idea de juego, con errores de Guillermo Ochoa en la portería y una defensa que no encuentra la fórmula de estabilizarse, la pesadilla de la Selección Mexicana es cada vez más grande.

Un gol tardío de Héctor Herrera avivó las esperanzas de rescatar un empate, pero no fue suficiente y Canadá se quedó con el 2-1 a favor y México en la orilla del repechaje. Lo único que rescata al ‘Tri’ ahora, es su diferencia de goles.

Los errores de Memo Ochoa en los goles de Canadá

Si de por sí ya es uno de los elementos más criticados de México en el octagonal, Memo Ochoa se mantuvo en el ojo del huracán con un par de errores. El primero llegó antes del descanso, con un rechace al área chica que Cyle Larin aprovechó para empujar el balón al fondo de la red.

El segundo tanto de la noche representó el doblete de Larin y otra equivocación del portero del América. Una jugada a balón parado evidenció la nula reacción de los defensas mexicanos, que le dieron todo el tiempo y espacio al delantero del Besiktas para que ganara la posición.

La cuestión con Ochoa fue que (como ya es costumbre) no salió a buscar la pelota y se quedó a medio camino, sin nada que hacer para salvar su arco. De ahí en adelante hubo poco que destacar de México, que ahora está muy cerca del repechaje, y Canadá entró en una zona de tranquilidad.

¡Que alguien me explique! Los cambios del ‘Tata’ que acercan a México al repechaje

Diferentes circunstancias obligaron que Gerardo Martino modificara su XI inicial. La inclusión de Néstor Araujo terminó por ser más negativa que positiva y también influyó en el primer gol canadiense. Además, hubo cambios durante el partido que no aportaron lo que se esperaba.

Aunque usted no lo crea, la salida del ‘Cata’ Domínguez en el medio tiempo dejó aun más sensible a la zaga. Hirving Lozano también dejó el terreno de juego (amonestado y se perderá el siguiente partido) para dar entrada a Roberto Alvarado, quien no generó mayor peligro a la ofensiva.

Es así que México perdió ante Estados Unidos y Canadá en la misma jornada de actividad en Concacaf y está más cerca del repechaje que de avanzar.