“Es personal”: ‘Canelo’ Álvarez sobre la trilogía contra Gennady Golovkin

‘Canelo’ Álvarez tiene una dura prueba este 7 de mayo en Las Vegas, Nevada ante Dmitry Bivol, pero también tiene una pelea sumamente importante para septiembre y es la trilogía contra Gennady Golovkin, en la que ya anda pensando el mexicano.

Este miércoles 2 de marzo, ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol tuvieron una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el combate, hacer los primeros careos de la contienda y de paso, anunciar que el T-Mobile Arena de Las Vegas será la sede de la pelea.

Y es que el ‘Canelo’ Álvarez tiene que enfocarse primero en Dmitry Bivol antes de pensar en la trilogía contra GGG, pero tampoco desaprovecha la oportunidad de mandarle un mensajito a Gennady Golovkin de cara a un tercer enfrentamiento.

Durante la conferencia de prensa, ‘Canelo’ Álvarez mencionó: “Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije ‘¿por qué no?’ Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde, pero todos quiere esa pelea“.

Al preguntarle si la trilogía contra Gennady Golovkin era personal, ‘Canelo’ Álvarez no escondió sus emociones al respecto: “Sí, él habló mucha mierda, muchas cosas. Tenemos primero la pelea del 7 de mayo y me concentro ella. Me concentrará y luego hablaremos de la otra (contra GGG)“.

La trilogía entre ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin

Han pasado casi cuatro años desde que el ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin se subieron al ring para resolver una cuenta pendiente de la primera pelea y el resultado generó mucha polémica al respecto, porque el triunfo fue para el mexicano.

En la primera pelea, ambos peleadores dieron todo de sí para que el referí les levantara la mano, pero no sucedió, nadie ganó. Fue un empate y después de dos combates, el boxeador kazajo no se quedó tan contento, pero tendrá una nueva oportunidad en septiembre del 2022 para medirse otra vez al ‘Canelo’ Álvarez.

“Creo que gané esas dos peleas y no hay manera en que cambié mi opinión. Hay gente que es feliz creyendo que pasó lo contrario, pero me da igual. Sí me enfureció el resultado un poco, porque en esos momentos era la pelea más grande en el mundo“, declaraciones tomadas de Infobae de Gennady Golovkin al podcast Walking The Floor

Aún no hay fecha para la tercera pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y GGG, pero la trilogía será un batallón de época entre dos de los mejores boxeadores de los últimos años.