¡Bravo! Mercedes pintó de negro sus monoplazas para combatir el racismo

La lucha contra el racismo y la discriminación que ha sacudido al mundo aún no ha terminado y ahora tienen a un gran aliado en su bando. La escudería Mercedes de la Fórmula 1 ha hecho un acto poco convencional pero sorprendente y es que anunció que todos sus monoplazas serán de color negro, acto que será notorio en todo el mundo y es un mensaje directo en contra del racismo, por lo que esperan aportar algo a esta ‘pelea’ y mejorar la sociedad en la que vivimos.

A través de un comunicado fue como la escudería Mercedes anunció este cambio en sus monoplazas. Todos serán de color negro, tendrán la leyenda ‘End racism’ (Fin al racismo) y un arcoíris en los costados, con la frase ‘We race as one’ (Corremos como uno), que incita a la inclusión y que es otra lucha que tienen ‘pendiente’.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020