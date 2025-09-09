¿Por qué España no reconoce a Kosovo?

Lo que necesitas saber: En el 2016, ingresaron a la UEFA y la FIFA, organizaciones que también lo reconocieron como nación independiente.

España derrotó 3-1 a Kosovo en el partido clasificatorio rumbo a la Euro Sub-21 del 2027. Sin embargo, la polémica llegó antes del partido, cuando la cuenta de la Selección Española en X se refirió a su rival como ‘Territorio de Kosovo’, una señal más que clara que no reconocen su independencia con todo y que la ONU, UEFA y FIFA sí lo hacen.

Agim Ademi, presidente de la Federación Kosovo, no se quedó con los brazos cruzados. Envió una carta a la UEFA para exigir que España acepte su error, ofrezca una disculpa y los reconozca como nación independiente en términos deportivos.

Y es que no es la primera vez que España desconoce a Kosovo, incluso hace un tiempo prohibió a los atletas de tal país competir con su escudo y bandera. Pero acá la pregunta del millón es: ¿Por qué España desconoce a Kosovo?

Kosovo una nación independiente que no todos reconocen

Vamos por partes. Todo comenzó con la tribu Dardani, que se estableció en Kosovo. Años más tarde A.C. (Antes de Cristo), se incluyó a lo que era, en ese tiempo, el Imperio Romano. Pero todo cambió en los siglos VI-VII después de Cristo (D.C), cuando pasó de los bizantinos al Primer Imperio Búlgaro.



Así estuvo entre conflictos, hasta que fue conquistado por el Imperio Otomano y durante cinco siglos fue parte de su territorio. Sin embargo, en 1912 fue cedido a Serbia y Montenegro, (hoy Serbia).

Kosovo estaba habitado por gran parte de la comunidad albanesa que no estaban de acuerdo con el control serbio. Y de 1998 a 1999 estalló la Guerra de Kosovo. Al final la OTAN tuvo que intervenir para que el ejército yugoslavo se retirara, por lo que el mando del país quedó en sus manos y las de la ONU.

Después de muchos años de sesiones, Kosovo declaró su independencia de forma unilateral (o sea, sin tomar en cuenta a Serbia) en el 2008. Mientras varios países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, entre otros, reconocieron su independencia, otros más no lo hicieron, entre ellos España.

En el 2016, ingresaron a la UEFA y la FIFA, organizaciones que también lo reconocieron como nación independiente.

¿Por qué España no reconoce a Kosovo?

Y seguro piensan ¿Qué tiene que ver la independencia de Kosovo con España? De forma directa, nada. Pero de forma indirecta, mucho. España teme que al reconocer a Kosovo como nación independiente, el resto de su territorio entienda ese mensaje como un apoyo a la ‘independencia unilateral’. Por ejemplo, la región de Cataluña.

Lo que tratan de hacer es evitar que sus propios habitantes sigan el ejemplo de Kosovo.

Carta de la Federación de Kosovo a la UEFA

Para acabar con este conflicto, Agim Ademi, presidente de la Federación Kosovo, envió una carta a la UEFA para que le exija a España una disculpa y el reconocimiento como país.

Si bien, la Selección de España borró la publicación, lo hizo demasiado tarde y después del impacto generado. Ahora tendremos que esperar para conocer la respuesta de la UEFA. Acá les dejamos la carta.

“El último caso se refiere a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que en sus redes sociales oficiales se ha referido a Kosovo como el “Territorio de Kosovo”. Este enfoque niega la soberanía de Kosovo, que es un estado independiente y está representado por la Federación de Fútbol de Kosovo, miembro de pleno derecho e igualitario de la UEFA, al igual que la propia RFEF”.

“Por lo tanto, exigimos una respuesta clara e inmediata de la UEFA sobre este asunto, así como una corrección pública y una admisión oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, ​​reconociendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA”.