Espontáneo del Mallorca vs Barcelona narra cómo ingresó al estadio: “Le eché huev🥚🥚”

La Liga y en especial el plan de seguridad del Mallorca quedó exhibido después de que un aficionado ingresara al partido contra Barcelona durante el minuto 52, pese a que el partido se disputó teóricamente a puerta cerrada.

Un joven fan de Messi ingresó al estadio en busca de una fotografía, con playera de Argentina y el número 10, el dorsal que usa Leo. Un día después de los sucesos, el fan relató cómo ingresó a la cancha y afirmó que ya tenía tiempo planeando la acción, incluso antes de la pandemia del coronavirus.

El joven confirmó el exceso de relajación por parte de las autoridades del estadio, al que ingresó tras eludir sólo una valla por uno de los accesos del lado contrario a las bancas, donde se concentraban todos los elementos de seguridad.

“Estaba con unos amigos y llegué sobre el minuto 40. Salté una valla de unos dos metros y de la grada bajé las escaleras hasta al campo. Le eché huevos, pero al final no me llevé nada, la verdad”, confesó, de acuerdo con Mundo Deportivo.

El aficionado del que no se conoce identidad, ingresó tímidamente a la cancha, aspecto que echó abajo su plan y explicó que tras ser detenido en el terreno de juego, lo obligaron a borrar las fotografías con Jordi Alba y con Messi.

“El plan me ha fallado por los nervios. Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo. Desde antes de que se cancelara el partido, mi idea era sacarme una foto con Messi. Mi sueño es tener una foto con él y conocerlo. Pero primero he visto a Jordi Alba y me la hice con él. Después he ido por Messi, pero por el virus no se ha querido sacar la foto. Luego la policía me lo ha hecho eliminar todo.

“Me han hecho borrar la foto y firmar un documento con mis datos. Ya me dirán ellos si hay multa o no”, comentó.

Partido a puerta cerrada… ¡Y salta un espontáneo al césped!#VolverEsGanar pic.twitter.com/XOcHdDgabW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

Mallorca es una de las grandes sucursales del barcelonismo, de modo que cuando el cuadro catalán llega a jugar en la isla de Las Palmas, el estadio suele tener más aficionados del Barça que del propio Mallorca.