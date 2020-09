Apenas van dos semanas en la temporada 2020 de la NFL y los directivos ya están tomando medidas para aquellos entrenadores o equipos que no sigan las medidas sanitarias. En específico para los que no usen mascarillas o cubrebocas que recibirán una multa.

El uso de mascarillas o cubrebocas ha sido todo un tema en la NFL. Lo vimos con Andy Reid de los Kansas City Chiefs que usó una careta que le causó muchas molestias en el kickoff ante los Texans pero que de alguna manera terminó dando una buena imagen.

Sin embargo han sido más los entrenadores que se han negado a usar cubrebocas y por lo tanto, la NFL ha decidido tomar medidas al respecto. Lo de Sean Payton de los Saints y Jon Gruden de los Raiders en el Monday Night Football, que ganaron los de Las Vegas, fue sólo una muestra de ello.

Antes de la Semana 3 de la NFL, hay tres entrenadores que deberán pagar una multa por no usar mascarillas. El problema es que no solo ellos, sino también la franquicia lo deberá hacer.

Vic Fangio de los Denver Broncos, Pete Carroll de los Seattle Seahawks y Kyle Shanahan de los San Francisco 49ers son los entrenadores en cuestión. Habrá que esperar si Sean Payton y Jon Gruden se unen a la lista en los próximos días.

La multa será de cien mil dólares para cada uno de los entrenadores y cada equipo deberá pagar 250 mil dólares. Ahora sí que será responsabilidad de cada una de las franquicias hacer que su personal lleve las mascarillas de ahora en adelante.

Pete Carroll, Kyle Shanahan and Vic Fangio fined $100K each for not wearing masks during Sunday’s games, per @AdamSchefter

Each team was fined another $250K pic.twitter.com/IzR7YJgS1h

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 22, 2020