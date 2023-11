Lo que necesitas saber: Este partido también es conocido como el Kelce Bowl, pues un Jason juega para Eagles y Travis para Chiefs

La cultura de la funación se está haciendo cada vez más constante en la vida diaria y en Philadelphia le tocó a Taylor Swift por culpa de su pareja, Travis Kelce y los Chiefs.

Así es, amigos sopilectores; a Tay-Tay le están aplicando la “cancelación” por el partido entre Eagles y Chiefs de la semana 11 de NFL y lo hacen para apoyar a la franquicia de Philadelphia.

Básicamente, Taylor Swift podrá usar el nombre de su canción “I Knew You Were Trouble” para cantársela a Travis Kelce, porque ella no tiene la culpa de la rivalidad entre Eagles y Chiefs, pero le tocó pagar los platos rotos.

La pareja derrama miel en Argentina, Estados Unidos o donde estén – Foto: Captura de pantalla

Bex and Buster, la estación de radio que ama a Taylor, pero la está cancelando

La estación de radio Q102 tiene el programa Bex and Buster y demostraron que son muy fans de los Eagles, posiblemente mucho más fanáticos que de Taylor Swift, a la que le juraron amor.

“Amamos a Taylor Swift, pero nos vemos forzados a “despejarla” de nuestras playlist por el fin de semana… ¡Vamos Águilas!“, se puede leer en la cuenta de X del programa de radio.

La idea es frontal, para apoyar a Jason Kelce y Eagles en esta revancha del Super Bowl, no habrá música de Tay-Tay, por lo menos en el programa Bex and Buster por este fin de semana… afortunadamente para la Swifties de Philadelphia, existen otras plataformas y otras estaciones de radio.

Taylor Swift es cancelada por programa de radio en Philadelphia – Foto: Getty Images

¿La ciudad del amor fraternal?

Philadelphia es conocida por muchas cosas: Los Cheesesteak, la estatua y vida de Rocky Balboa y por ser famosa como la ciudad del amor fraternal. Las dos primeras son icónicas, pero el apodo ya está quedando en tela de juicio.

Porque son varias las acciones que tienen que ver con deportes y en las que Philadelphia ha optado por el camino de funar a otros o simplemente, no ser tan fraternales.

Los Astros de Houston lo vivió en la Serie Mundial de hace un par de años, donde un restaurante no los quiso atender. En los playoffs de la temporada pasada en NFL, a los Giants les cortaron el agua en el hotel en Philly.

Así podemos contar infinidad de historias donde la fraternalidad no es su fuerte, pero también nos dice que en Philadelphia viven intensamente el amor por los deportes.

A.J. Brown y Jalen Hurts de Eagles – Foto: Getty Images

