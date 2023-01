El Estadio Azteca es uno de los inmuebles elegidos para el Mundial del 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el inmueble debe ser sometido modificaciones tanto al interior como al exterior para cumplir con los requerimientos de la FIFA, y es que el Coloso de Santa Úrsula es viejo y a pesar de que ha sufrido modificaciones al interior, hay zonas que no son aptas para un Mundial.

A mediados del 2022 se dijo que el Estadio Azteca cerraría sus puertas para los trabajos de remodelación a inicios del 2023, por lo tanto Cruz Azul y América jugarían sus partidos en otros estadios desde el inicio del año. Pero ya empezó el 2023 y resulta que tanto Águilas como cementeros, tiene programados partidos en el Azteca.

Sopitas.com

Ticketmaster, la empresa encargada de vender los boletos de estos dos equipos, vende entradas precisamente en el Estadio Azteca. ¿Entonces cuándo va a cerrar el inmueble?

¿Cuándo va a cerrar el Estadio Azteca?

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, aseguró que todo lo que se dijo antes, sobre el cierre del Estadio Azteca y su cierre a inicios del 2023, fueron palabras y declaraciones a los medios de comunicación, pues hasta el mes de diciembre del 2022 no hay solicitudes para comenzar con los trabajos, de acuerdo con Infobae.

En resumen, no hay una fecha concreta para el cierre del Estadio Azteca, por lo tanto América y Cruz Azul tienen confirmados todos sus partidos en este inmueble para el Clausura 2023.

Sin embargo, NFL ya confirmó que no visitará nuestro país en 2023, precisamente porque el Coloso de Santa Úrsula no estará disponible. Esto quiere decir que para el mes de noviembre el estadio ya estará cerrado y nos da una pista de que tal vez para el segundo semestre del 2023 ya no podamos ingresar a este inmueble.

Foto: Getty Images

¿Dónde jugarán América y Cruz Azul?

Por cercanía se dice y se cuenta que los dos equipos se mudarán al Estadio de la Ciudad de los Deportes, es decir, el estadio Azul o Azulgrana, pero no se descarta que América se vaya a Toluca o Querétaro.

En el caso de los equipos femeniles, éstos podrían jugar también en el Azul de vez en cuando, y en las instalaciones de los clubes, es decir, América en Coapa y Cruz Azul en La Noria.

Getty Images