En septiembre de 2022, Rodrigo López fue nombrado como Gerente General de la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Beisbol y se ha dado a la tarea de conformar el roster que viajará Arizona, donde el combinado mexicano jugará contra Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

Durante 11 años, Rodrigo López jugó en Grandes Ligas para los Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Colorado Rockies, Phillies de Philadelphia, Diamondbacks de Arizona y Cachorros de Chicago, con los cuales puso fin a su aventura en la MLB en 2012.

Getty Images

El estadio donde México jugará el Clásico Mundial de Beisbol

Al frente del equipo mexicano, López regresará a Arizona, donde se jugará la primera etapa del Clásico Mundial de Beisbol, en concreto al Chase Field, que fue su casa en 2010, por lo cual conoce muy bien las características del inmueble, que en su experiencia suele favorecer a los bateadores, por lo cual la novena mexicana debe considerar esto a la hora de pitcheo.

“Es un estadio en el que vuela mucho la pelota y por lo tanto se pueden hacer muchas carreras y hay que tener cuidado. Cuando tengamos una ventaja hay que saber que no es una ventaja cómoda porque en este estadio una ventaja de hasta cinco carreras puede ser una ventaja mínima, es un estadio amplio y cómodo pero que le favorece mucho a los bateadores”, dijo en entrevista con Sopitas.com, durante la presentación de los uniformes. “Yo soy más clásico, me gusta el blanco, pero me encantó el alternativo, con ese rosa mexicano”.

Getty Images

¿Cuál es el plan previo al debut en el Clásico Mundial de Beisbol?

El 6 de marzo los muchachos estarán volando y harán el registro de su llegada, y el 7 de marzo será nuestro primer entrenamiento en conjunto, en las instalaciones de los Diamondbacks.

¿Qué representa tener a tantos jugadores que están en Grandes Ligas, dónde estuviste por tanto tiempo?

Es un orgullo tener una oportunidad de representar a mi país ahora como gerente, armando al equipo, es una responsabilidad totalmente diferente. De alguna manera podríamos pensar que es una decisión fácil por todos los jugadores que están en Grandes Ligas y eso me llena de orgullo, saber la cantidad de jugadores mexicanos que está creciendo y que ellos mismos han alzado la mano para estar en este grupo; me han manifestado las ganas para representar a su país.

Getty Images

¿Qué hacer para que el beisbol no se estanque en México?

Hay que darle continuidad a un proyecto, el desarrollo y promoción de los jugadores también es muy importante. Y lo están haciendo bien aquí (en liga mexicana), porque de la vista nace el amor. Hay que darles a los jóvenes las instalaciones y herramientas para practicar este bello deporte.

Tenemos una buena liga de beisbol con bastantes equipos y si cada uno de los directivos de cada uno de los equipos se enfocará en desarrollar sus fuerzas básicas, por decirlo de alguna manera, creo que tendríamos aún más jugadores en Estados Unidos. Para mí ese seria un inicio de un proyecto que impulsaría si tuviera un equipo de liga mexicana de beisbol.

Calendario de México en el Clásico Mundial de Beis

Partido de México Día México vs Colombia Sábado 11 de marzo México vs Estados Unidos Domingo 12 de marzo México vs Gran Bretaña Martes 14 de marzo México vs Canadá Miércoles 15 de marzo

Entrevista realizada por Alejandra Rocha