Con todo y estadios llenos: Así arrancaría la temporada 2021 de la NFL

¿Vuelve la antigua normalidad? Conforme avanza la vacunación en Estados Unidos, también incrementa la esperanza de que regresen los eventos masivos y de acudir a los estadios durante la temporada 2021 de la NFL.

Todavía faltan 5 meses para que regrese la actividad, pero los directivos ya están enfocados en los preparativos. Por ello, ya se contempla la posibilidad de abrir inmuebles a su capacidad máxima.

El comisionado Roger Goodell explicó que después de meses con cubrebocas, distanciamiento social y cantidades reducidas en los estadios, espera que la temporada 2021 de la NFL sea una oportunidad para retomar la vida como era antes de la pandemia de COVID-19.

“Todos nosotros en la NFL queremos ver a cada uno de nuestros aficionados de vuelta. El futbol americano simplemente no es lo mismo sin aficionados. Esperamos contar con estadios llenos en la campaña que viene“, indicó en conferencia de prensa.

Goodell says today’s virtual league meeting included discussions about welcoming back fans at every stadium. They had 1.2 million fans – safely, he notes — in 2020. Now, in 2021, the plan is all stadiums full. A strikingly optimistic tone five months away from kickoff.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) March 30, 2021