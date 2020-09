La temporada 2020 de la NFL no está siendo buena para los New Orleans Saints y mucho menos Drew Brees. El veterano mariscal de campo no es el mismo de otros años y podríamos estar viendo, quizá y sólo quizá, su último año en los emparrillados.

No, no es broma ni una exageración. El 2020 no está siendo nada amigable con Drew Brees, uno de los mejores mariscales de campo que hemos visto en las últimas dos décadas. Más allá de los Peyton Manning, Tom Brady o la nueva generación integrada por Pat Mahomes o Lamar Jackson.

No lo decimos sólo por el 1-2 que tienen los Saints, del que seguramente se van a recuperar porque tienen equipo para lograrlo, sino por la calidad de los pases y la forma de juego que ha mostrado en tres semanas el mariscal de campo de 41 años.

Los Saints amargaron el debut de Tom Brady con Tampa Bay pero desde entonces ya se veía a un Drew Brees diferente. Un quarterback que parece ir a la baja y no a la alza. Llegaron las derrotas ante Las Vegas Raiders y después ante los Green Bay Packers. ¿Llegó el momento de pensar en el retiro?

Ver en YouTube

No estamos diciendo que la Semana 4 de la NFL ya no la debería jugar pero sí quizá la próxima temporada los Saints podrían buscar un mariscal de campo.

En tres partidos disputados de la temporada 2020 de la NFL, Drew Brees apenas ha lanzado 10 pases de más de 15 yardas. ¿Se le acabó el brazo al mariscal de campo de los Saints?

Ante los Buccaneers, los Raiders y los Packers, el ‘9’ de los Saints ha intentado 10 pases de más de 15 yardas y sólo ha completado siete, en los que ha logrado conseguir 154 yardas. Esos 10 lanzamientos son la cantidad más baja para un quarterback en lo que va de la temporada 2020 de la NFL.

Through 3 games this season Drew Brees has only attempted 10 passes thrown 15 or more yards downfield (7-of-10, 154 yards).

The 10 attempts are the fewest in the league among QB to play 3 games so far this season. pic.twitter.com/vSieq3u1dX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 28, 2020