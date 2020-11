En las últimas horas salieron a la luz un sinfín de rumores sobre el estado de salud de Diego Armando Maradona, pues se especuló que sufrió de un derrame cerebral, que había tenido un infarto, que dio positivo a coronavirus y demás pero todo sería falso. Leopoldo Luque, el médico personal del argentino, habría revelado cuál es su verdadero estado de salud.

Diego Armando Maradona ha sufrido de algunos problemas de salud en los últimos días pero nada de gravedad. Padeció de su rodilla, estuvo fuera de actividad por unos días pero la situación no pasó a mayores. Ahora sería algo muy similar y conoceremos lo que verdaderamente le estaría pasando, para no caer en los rumores.

¿Qué le pasó a Maradona y por qué fue hospitalizado?

De acuerdo a declaraciones de Leopoldo Luque, médico del ‘Pelusa’, dadas a ‘ESPN’ y otros medios Maradona fue internado la tarde de este lunes 2 de octubre por recomendación de él y es que en apariencia Diego sufre problemas de salud ‘menores’ debido al alcohol, preocupaciones, estrés y su estado emocional, por lo que fue por ello que entró a un hospital en La Plata, Argentina pero no de urgencia como muchos medios dijeron.

Maradona se encuentra bien y estable en estos momentos y Leopoldo Luque salió a revelar el que sería el verdadero estado de salud del ‘Pelusa’, para terminar con todo lo que se está diciendo.

🗣 Leopoldo Luque, doctor personal de Diego Armando Maradona 🔟 “Era un momento oportuno para traerlo a la clínica”

“No lo veía igual que siempre” pic.twitter.com/V40kSOgzYH — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) November 3, 2020

“No hay COVID ni ACV. No hay otra cosa. Lo demás son especulaciones. Hay que estar tranquilos. Esta no es una situación de emergencia. Diego está bien, pero puede estar mejor”, mencionó el médico de Maradona.

Otro de los rumores que hay entorno a Maradona es el tiempo que estaría hospitalizado, pues muchos dijeron que por ‘su estado tan grave’, estaría un par de semanas pero Leopoldo Luque también desmintió esto, pues en teoría serían sólo unos días los que estaría ahí y después podría volver a sus actividades dentro del futbol.

“Vamos a ver cuántos días. Vamos a ver cuánto se puede. Diego se puede parar e irse. Mi idea es tenerlo al menos tres días para hidratarlo bien. Es buscar lo mejor que se pueda con él. No hay nada de emergencia”, mencionó Luque.

Por último, Leopoldo Luque dejó en claro que la situación que vive Maradona no se trata por algún problema con las drogas o una sustancia similar, pues otro rumor que salió a la luz fue debido a este rubro.

“Lo del centro de rehabilitación no es así. No estamos hablando de una adicción que lo hizo descompensarse. Maradona está mal psicológicamente y a todos eso nos repercute en lo físico. Por el tema de la pandemia va a estar con la menor gente posible. Es una persona de edad con muchas presiones y hay que ayudarlo”, sentenció el médico personal de Maradona.