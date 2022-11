El incendio en el Alpine de Esteban Ocon tras la carrera sprint del Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil nos regaló una de las mejores carreras sprint en Fórmula 1… incluso podríamos decir que la mejor. Los punteros tuvieron un agarrón de aquellos, pero los Alpine encontraron problemas entre sí y el auto de Esteban Ocon terminó en llamas.

No quiere decir que una cosa esté relacionada con la otra; sin embargo, los dos monoplazas sufrieron daños y Fernando Alonso volvió a quejarse de su compañero. Y fueron los fans quienes se percataron del segundo incidente con Ocon, ya fuera de la pista.

A pesar de que las cámaras de transmisión ya no captaron el momento, el fuego que comenzó a salir del auto de Esteban Ocon después de que terminara en el lugar 18 de la sprint.

Captura de pantalla

El momento en el que salió fuego del auto de Ocon

La buena noticia es que Esteban Ocon ya no estaba en el auto cuando este comenzó a incendiarse, pues este se encontraba detenido en el parque cerrado. Los comisarios de Fórmula 1 reaccionaron de inmediato para apagar las llamas y la gente les aplaudió la labor desde las tribunas.

No obstante, el lado negativo sigue con Alpine. Además de los daños como un agujero en el pontón, el fuego dejó estragos muy visibles; por supuesto, los ingenieros tendrán que trabajar en las reparaciones para la carrera.

De acuerdo con información de RacingNews365, el incendio comenzó en la zona de los frenos, aunque las versiones se actualizan poco a poco y Albert Fábrega indica que se trató de una fuga de gasolina.

@AlbertFabrega (Twitter)

Mal y de malas: Ambos pilotos de Alpine, a declarar

Ante el incidente que Ocon protagonizó con Alonso, la FIA citó a ambos pilotos para declarar ante los comisarios. Todavía no se sabe si habrá alguna sanción, pero el español está muy molesto después de lo sucedido en Brasil y otras carreras en 2022.

“Me da risa. El año pasado lo evité varias veces, este año casi me lleva contra el muro en Jeddah, Hungría y ahora aquí. No puedo decir nada, estoy triste por el equipo. No hemos sumado puntos y mi coche era muy rápido“, declaró Alonso sobre competir con Ocon.