Lesiones y renuncias: El mundo del deporte manifiesta los estragos de un verano sin descanso

Las consecuencias de la pandemia del coronavirus y su respectiva crisis comienzan reflejarse en el mundo del deporte en el actual verano, en el cual algunos deportistas han comenzado a renunciar a los Juegos Olímpicos y otros torneos cercanos como consecuencia de lesiones o como medida para evitarlas.

En marzo de 2020, la NBA suspendió la temporada regular tras conocerse el caso positivo de Rudy Gobert y provocó un efecto dominó, pues después de su anuncio comenzaron a suspenderse otras ligas. El futbol encontró el camino del regreso a partir del 16 de mayo, cuando la Bundesliga impuso protocolos sanitarios y en julio, la NBA reactivó a su famosa burbuja de Orlando.

El deporte comenzó a reactivarse a nivel global entre julio y agosto del 2020 y el común denominador fue el ajuste de los calendarios. La Champions, por ejemplo, se disputó en el mes de agosto y en menos de tres semanas se disputaron partidos de Octavos de Final, Cuartos, Semifinales y Final y para el mes de septiembre las ligas locales comenzaron la temporada 2020-21.

La NBA terminó su temporada a mitad de octubre y ya había comenzaron la nueva temporada antes de Navidad. Las ligas de futbol en Europa terminaron el 29 de mayo, pero de inmediato los jugadores de 24 selecciones reportaron para preparar la Eurocopa, que comenzó el 11 de junio.

The New York Times publicó un análisis en el que señala que los jugadores con menos descanso en la Eurocopa son los españoles, italianos, franceses e ingleses, de los cuales los británicos llegan con un descanso promedio de 3.5 días a lo largo de la temporada después de haber disputado Premier League, Carabao Cup, FA Cup, Champions o Europa League, eliminatorias mundislistas y juegos amistosos antes de encarar la Eurocopa.

Ante esta situación, el diario estadounidense considera que el campeón no será el equipo que mejor juegue, sino el que quede de pie el 11 de julio, el día de la final. El torneo ya quedó marcado por el paro cardiaco sufrido por Christian Eriksen, en pleno partido con Dinamarca.

Algo similar sucede en la Copa América. Jugadores como Sergio Agüero, han tenido jornadas extenuantes. Jugó la final de la Champions League el 29 de mayo. El 31 firmó como refuerzo del Barcelona y casi de inmediato viajó a Argentina para reportar con la selección en la eliminatoria mundialista de la Conmebol y el 13 de junio arrancó la Copa América.

Rafael Nadal sacudió al mundo del tenis después de anunciar que no jugaría en Wimbledon ni en Juegos Olímpicos, después del exhaustivo Roland Garros. El español recordó que el torneo francés de aplazó debido a la segunda ola de contagios, de modo que sólo dejó dos semanas de distancia con Wimbledon, que está programado para terminar el 11 de julio.

Un par de semanas después, comenzarán los Juegos Olímpicos, por lo que argumentó que ante el poco descanso su cuerpo queda al margen a nuevas lesiones. “Es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva”.

Horas después, Naomi Osaka, quien renunció a Roland Garros por salud mental, confirmó que tampoco jugaría Wimbledon, pero dejó la puerta abierta a Juegos Olímpicos. “Quiere tomarse algo de tiempo y estar con los amigos y la familia”, compartió su equipo de comunicación.

Domic Thiem, último ganador de US Open, optó por una decisión similar, pues jugará Wimbledon, pero no irá a los Olimpicos. “El 2021 no ha empezado como estaba previsto y no me siento listo para jugar a mi mejor nivel en Tokio”, indicó.

Queda en el aire la participación de Roger Federer, quien después de caer eliminado en el Abierto de Halle mencionó: “No quiero tomar una decisión tonta… Mis planes ahora son volver a Suiza y tenemos tiempo para discutir cuál es el mejor plan ahora, tengo tiempo para decidir cuáles son los próximos pasos”.

Los Lakers de LeBron James tuvieron poco más de dos meses de descanso entre el fin de la temporada 2019-20 y el inicio de la 2020-21 y quedaron eliminados en la primera ronda de los playoffs.

El torneo terminará sólo unos días antes de iniciar el torneo de basquetbol en los Juegos Olímpicos, de modo que algunos jugadores celebrarán el título o lamentarán el subcampeonato en el avión rumbo a Tokio, pero desde las semifinales de conferencia LeBron James alzó la voz sobre la lesión de Kawhi Leonard.

El jugador de los Clippers sufrió un esguince de rodilla y se perdió el resto de la serie contra el Utah Jazz. LeBron aseguró que muchas de las lesiones en la NBA en la actual temporada son consecuencia de un inicio precipitado de temporada.

“No todos querían escucharme sobre el inicio de la temporada. Sabía exactamente lo que sucedería. ¡Solo quería proteger el bienestar de los jugadores, que en última instancia es el producto y beneficio de nuestro juego! Estas lesiones no son sólo parte del juego”, reclamó en redes sociales.

They all didn’t wanna listen to me about the start of the season. I knew exactly what would happen. I only wanted to protect the well being of the players which ultimately is the PRODUCT & BENEFIT of OUR GAME! These injuries isn’t just “PART OF THE GAME”. It’s the lack of PURE

