El año está por terminar, los distintos clubes en el mundo piensan en lo que será el 2020 y los refuerzos son lo primero. Estudiantes de la Plata, club argentino que no está viviendo un gran momento, quiere romper el mercado y es que ya aceptaron el interés por Andrés Iniesta, por lo que pese a no haber negociaciones aún, ya están en pláticas con él.

De acuerdo a información de ‘Mundo Deportivo’, Sebastián Verón, exfutbolista y hoy Presidente de Estudiantes de la Plata, confirmó que sí están buscando a Iniesta, que ya están platicando con él aunque aún no hay una oferta en la mesa, pues el movimiento no es sencillo y tendrían que llegar a un buen acuerdo.

“Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, estamos platicando con él y su gente aunque no hemos hecho una oferta”, dijo Verón a los medios.

Aunado con esto, el argentino comentó que las pláticas van por buen camino, buscarán convencer a Iniesta de llegar a Estudiantes de la Plata y así tener un par de reencuentros y es que en el club está Gabriel Milito dirigiendo y Javier Mascherano con jugador, futbolistas con los que compartió vestidor.

“Por ahora el tema de Iniesta no es algo que podamos decir que ya hay una negociación, sí algún tipo de conversación. Estamos buscando la forma de convencerlo y la afición será la más feliz”, comentó Sebastián Verón.

Por último, Verón comentó que más allá de si se logra o no en los próximos días el fichaje de Iniesta, estos intentos que hacen por él será algo que la afición no olvidará, pues pocas veces se aventuran así por una leyenda del futbol mundial.

“Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no”, sentenció.

Estudiantes de la Plata se ubica en la décimo tercera posición de la Liga Argentina con 24 puntos. Iniesta podría ser el fichaje que rompa el mercado pero falta ver si logran convencerlo de dejar al Vissel Kobe en Japón.