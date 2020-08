La Europa League ha reanudado las actividades con cuatro partidos, y para nuestra fortuna, nos tocó ver varios goles. El segundo torneo más importante de Europa a nivel de clubes nos dejó 10 goles, una cifra nada despreciable.

Al igual que en la Champions, la UEFA eligió una sede para los partidos de Cuartos de Final y algunos de los Octavos, lo cual parece incluso mejor idea que la misma Champions, tomando en cuenta que en Lisboa los casos de coronavirus van en aumento y en Alemania la situación está más controlada.

Porque hay que darle prisa al torneo, ya tenemos cuatro invitados a los Cuartos de Final. Shakthar, Copenhague, y Manchester United completaron la vuelta de los Octavos.

Los ucranianos se impusieron en el global 5-1 al Wolsfsburgo, Copenhague 3-1 al Istanbul y los Red Devils 6-1 al LASK.

El Inter de Milán es el primer caso de la nueva normalidad que califica a Cuartos de Final sin jugar partidos de ida y vuelta. Como hay muchos juegos y poco tiempo y el Inter y Getafe no habían juego la ida, la serie se definió a partido único en Alemania, donde superó 2-0 al Getafe. El otro caso que se jugará con el formato de partido único, será el Sevilla-Roma.

Para el Inter de Milán, Shakhtar y Manchester United es una obligación y hasta un castigo estar en Cuartos de Final de la Europa League, pues son equipos que suelen estar en Champions.

Pero para el Copenhague la calificación es histórica, pues el equipo danés nunca había llegado tan lejos en la historia de este torneo, el cual ya es una hazaña para ellos.

Three goals on the night! Copenhagen lead 3-1 on aggregate ⚽️⚽️⚽️#UEL pic.twitter.com/sqbFwYGyb9

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 5, 2020