Evelina Cabrera es una de esas mujeres que incomodan. No lo malentiendan, es por una buena razón. Su trabajo nos lleva a áreas normalmente dominadas por hombres, así que sus palabras nos dan una perspectiva única, sobre todo después de años luchando por derribar barreras.

Es casi imposible hablar de todo lo que ha hecho en el futbol y otros aspectos, pues se suma a una lista importante de escritoras en Latinoamérica con 3 libros. Fundadora de la Asociación Femenina de Futbol Argentino, coach mental, entrenadora, conferencista, embajadora… y la lista sigue.

En 2021 se convirtió en la primera mujer en formar parte del cuerpo técnico de un equipo varonil en México; no obstante, ya llevaba unos meses trabajando con Pachuca. Los Tuzos la recibieron como mentora y ahora es Embajadora de Buena Voluntad por la equidad de género en el deporte en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Evelina Cabrera en su etapa con Pachuca / @evelinacabrera

Evelina Cabrera sobre el doble discurso en marzo y el 8M

“Por ser mujer te van a tomar examen. A mí me toman examen todo el tiempo para ver si sé o no. Si no te dan la oportunidad, háztela, y cuando la tengas todos van a querer estar a tu lado“, dice Evelina Cabrera en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Los hombres suelen leer este tipo de testimonios y se burlan. Otros dicen que esas cosas no pasan, que como mujeres exageramos; sin embargo, nunca han vivido una situación similar y seguramente tampoco tendrán que hacerlo. La otra cara de la moneda no es sencilla y Evelina Cabrera sabe qué tan complicado es estar siempre a prueba.

“Al principio la pasaba muy mal. No entendía por qué los hombres tenían más acceso a recursos u oportunidades que una, que estaba igual o mejor formada. Me daba mucha impotencia hasta que entendí que esto es parte del momento que atravesamos. Las mujeres que decidimos incursionar en ciertos lugares donde los hombres siempre han estado, tenemos que ser disruptivas. Llegó un momento en el que decidí que había dos instancias: vivir triste toda la vida o tomarlo como una parte del juego para abrir la puerta a otras mujeres“. Evelina Cabrera en entrevista para Sopitas.com.

Y es que a pesar de contar con más oportunidades, la mujer no solo debe demostrar que es capaz de ocupar ciertos puestos. En el deporte esta es una constante, pero también en otros ámbitos. “Pasa en todos los que no tienen que ver con estar adentro de la casa, cuidando a la familia o limpiando“, explica Evelina Cabrera.

Podríamos hablar de una futbolista, una DT o una dirigente; de una abogada, una chef, o una policía. Sin importar la profesión, hay que buscar la forma de mantener esa aprobación y que los demás vean de lo que una mujer es capaz. Así que eventualmente llegamos al momento en el que todos las enaltecen: el 8 de marzo. Después de ese día o mes, lo mismo de siempre.

“Hay un doble discurso. Especialmente en marzo se habla de la mujer, aparecemos en la escena. La realidad es que muchas veces todo se queda en una foto porque en las acciones cuando hay que ver la división de recursos, materiales o espacios para incursionar, no se nos dan. Es como una presión social que se dé apertura, pero no sucede porque sí. Se quedan en un día o una marcha y se nos olvida que esto hay que sembrarlo todos los días“. – Evelina Cabrera

Evelina Cabrera con sus libros: ‘Alta negra’ y ‘Juana, la futbolista’ / @evelinacabrera

El crecimiento del futbol femenil a través de la presión social

Tarde o temprano, todo esto nos lleva al futbol. No es ningún secreto que, sin importar el país o la Liga, hay club que parecen mantener a sus equipos femeniles por pura obligación. La española Andrea Pereira ya habló sobre el desarrollo como consecuencia de la presión y no del interés, una realidad de la que hemos sido testigos durante años.

Evelina Cabrera vivió su etapa como futbolista en una época diferente, en la que no existía la misma difusión, ni los mismos recursos. Y aún así, la actualidad todavía dista de condiciones dignas para las futbolistas. Aunque si de algo está segura la entrenadora y coach, es que todo es cuestión de tiempo.

Evelina Cabrera con Liliana Mercado, Uchenna Kanu, Mia Fishel y Cristina Ferral, jugadoras de Tigres Femenil / @evelinacabrera

“Siempre existimos y pudimos desarrollarnos con los pocos recursos que teníamos o generamos nosotras. En esta época con las redes sociales y que todo se hace viral, alguien tiene un celular y ves una jugada o un movimiento. Algunos dicen ‘juega mejor que un varón’ o ‘juega como un varón’… ¿Qué es eso? Juega bien o juega mal.

“No siento que los directivos estén convencidos de que el futbol femenino valga la pena. Hay que hacerlo porque si no, los mata la prensa. Pero igual está bien que lo hagan. Lo que hoy empieza como una presión, luego va a ser una demanda y no habrá otra opción que aceptarlo porque todos lo van a querer“, asegura Evelina Cabrera.

Con todo y contra todo, como diríamos en el futbol. Evelina Cabrera es una de esas mujeres que incomodan, pero que abre puertas en el camino y afortunadamente, se habla de ella sin importar que sea 8 de marzo o cualquier otro día.

@evelinacabrera