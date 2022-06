El excapitán de la Selección de Rusia pidió a Putin terminar con la guerra y ahora teme represalias

La temporada 2018-19 fue la última como futbolista profesional para el ruso Ígor Denísov, quien había permanecido fuera de los reflectores internaciones en los últimos años, hasta que se dio a conocer su petición directa al presidente de su país, Vladimir Putin, para ponerle fin a la guerra con Ucrania.

Tal vez se te haga un poco conocido el apellido de este futbolista, sobre todo si seguiste de cerca el Mundial de Brasil 2014. Denísov era el capitán de aquella escuadra, dirigida por Fabio Capello, que quedó eliminada en la fase de grupos y jugó para dos de los equipos más populares de su país, Zenit y Lokomotiv.

Denísov pidió a Putin terminar con la guerra en un video

Después de unos cuantos años fuera del círculo mediático internacional, Denísov concedió una entrevista en la cual confesó que teme alguna represalia por parte de las autoridades rusas después de pedirle a Putin que terminara con la guerra, a través de un video hecho en el mes de febrero y ahora que ha concedido la entrevista al periodista ruso Nóbel Arustamián.

“Puede ser que me encierren o maten por estas palabras, pero digo las cosas como son”, dijo el exjugador de la Selección de Rusia, quien confesó que en el video enviado a Putin ofreció arrodillarse.

“Le dije: Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted. Yo soy un tipo orgulloso… Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denísov?”, compartió.

Podría ser castigado con cinco años en prisión en Rusia

La entrevista ha sido retomada por varios medios deportivos en Rusia. En ésta, el exfutbolista indica que las sanciones a Rusia son correctas, tanto a nivel político como deportivo, además de reprobar los ataques rusos, aunque la guerra es “una culpa común” de todos los ciudadanos rusos.

Por estas declaraciones y postura, Ígor Denísov realmente podría ser encarcelado, pues desde el mes de marzo de 2022 se aprobó una ley para castigar hasta con cinco años de prisión a aquellas personas que desprestigien al ejército por los ataques a Ucrania.

“Ahora tengo miedo. Pero no puedo callar. Yo no pienso esconderme o escaparme a algún sitio. No lo necesito ¿Pero cómo puedo callarme si es lo que siento?”, compartió.

Si bien diversos personajes públicos, sobre todo deportistas, han reprobado la guerra contra Ucrania, Denísov manifestó que no es suficiente que sólo unos cuantos rusos se expresen para terminar con la guerra, sino que debe manifestarse la población completa.

“Si nuestro país entró allí, considero que es nuestra culpa común. Si yo digo que esto es incorrecto, nada cambiará. Si lo dicen mil personas, nada cambiará. Si lo dice un millón, nada cambiará. Sólo cuando todos, los 140 o 150 millones de rusos, entiendan que esto es incorrecto, seguramente, algo cambiará”, indicó.