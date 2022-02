“Fue un hecho aislado”: La explicación de Kurt Zouma por el video en el que agrede a su gato

La polémica se encendió alrededor del West Ham debido a que se difundió un video en el que el futbolista francés Kurt Zouma golpea, patea y da cachetadas a un gato, que por cierto es su mascota. La grabación es brutal y habla por sí sola, así que no había forma de excusar este comportamiento.

Las críticas se desataron en redes sociales y no son para menos, ya que las fuertes imágenes muestran al defensor enfurecido y agrediendo al animalito de todas las formas posibles. De acuerdo con el reporte de The Sun, todo comenzó porque el gato rompió un jarrón y jaló una lámpara.

Organizaciones como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals lamentaron y condenaron lo sucedido, pero la cosa no queda ahí. Esta organización publicó en redes sociales que no es posible emitir un comunicado sobre el tema; aun así, aseguraron que habrá una investigación. La prensa local indica que podría existir un juicio más adelante.

“What sort of a person are you to do something like that!?”

“How can you treat a living creature like that? And in front of your kids!”

“I dread to think what the kids watching him think is acceptable.”

