En el Mundial de Qatar 2022, había unos cuantos jugadores de la Selección Mexicana que iban con la intención de tener una buena Copa del Mundo para poder llegar al Viejo Continente, pero nadie tenía en el radar una posible nueva incursión de Guillermo Ochoa en Europa.

Aunque el mercado de pases en Europa está por comenzar, se ve complicado que jugadores mexicanos puedan dar el salto a Europa, quitando obviamente a Guillermo Ochoa.

Foto: yosoy8a (Instagram)

Alexis Vega ya mencionó que “no le ve el chiste”, ir seis meses con la presión de rendir y que prefiere mantenerse en Chivas. Luis Chávez sigue a la espera de una buena oferta que lo lleve a Europa.

Pero bueno, Guillermo Ochoa dejó las comodidades que ofrecía América –y un sueldazo– para poder tener una revancha en el Viejo Continente y fichó por el Salernitana.

Una decisión polémica y arriesgada, pero una apuesta importante en la carrera del portero mexicano. El Salernitana presentó oficialmente a Guillermo Ochoa y explicó la decisión de contratarlo.

Morgan de Sanctis, explica el fichaje de Guillermo Ochoa en el Salernitana

¿Quién es Morgan de Sanctis? Pues es el director deportivo del club, pero no es un hombre de pantalón largo cualquiera, es una leyenda en el futbol italiano, porque por mucho tiempo fue el portero que defendió la portería del Napoli y sabe de lo que habla cuando se refiere a Guillermo Ochoa.

Foto: Getty Images

“Al inicio del año, llegamos a la conclusión de que los porteros de los que dispone el Salernitana debían garantizar la confianza durante toda la temporada, con la mala fortuna de la lesión de Sepe ha cambiado un poco la estrategia. Se presentó esta oportunidad de traer a un campeón como Ochoa a la Salernitana“, dijo el exportero.

“(Guillermo Ochoa) Un jugador que saben bien, ha jugado en cinco Mundiales, probablemente uno de los motivos que aceleró el fichaje de Ochoa es que cuando hablamos, me confesó su ilusión de poder participar en su sexta Copa del Mundo. Pero el entusiasmo y las grandes ganas de jugar en Italia, luego de tener experiencia en Bélgica, España y Francia. Todas estas cosas, además de ser un jugador de gran cartel internacional y que confiamos en él para ayudarnos en tener resultados en el campo“, agregó.

Foto: ussalernitana1919.it

Las palabras del nuevo portero del Salernitana

Además, también Guillermo Ochoa habló sobre lo que significa para él llegar al Salernitana y lo que la afición y directiva pueden esperar del mexicano en el campo.

“Vestir la camiseta de Salernitana para mí es una gran oportunidad, venir a jugar en una de las mejores ligas del mundo era una opción que no podía rechazar. El director De Sanctis me explicó el objetivo del club y todo esto me empujó a tomar esta decisión de inmediato sin perder tiempo desde el final del campeonato mundial“, dijo el portero mexicano.

“Me gusta mucho el proyecto Salernitana, estoy feliz de estar aquí y poder aportar experiencia dentro y fuera del campo, y quiero ayudar al equipo con mi experiencia para permanecer en la Serie A. El objetivo del equipo es lograr la salvación lo más rápido posible y no sufrir hasta el final“, finalizó.

Foto: Especial