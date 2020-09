La jornada dominical de la Premier League sigue su marcha y esta vez fue turno de ver un juegazo entre dos candidatos al título. El Liverpool de Jurgen Klopp hizo valer su mote de ‘favorito’ y venció al Chelsea en un juego muy apretado, por lo que hay mucho que ver de este duelo.

Más allá de los 3 puntos obtenidos por los ‘Reds’, este duelo nos dejó mucho para el análisis pues vimos a un expulsado, la racha del Chelsea contra los campeones que quedó en el olvido, el inicio prometedor del Liverpool y un par de datos más.

Corría el minuto 44 del primer tiempo cuando el Liverpool estaba armando una gran jugada. El balón le cayó a Sadio Mané, jugador que había aparecido poco, pero que se perfilaba rumbo a la portería de Kepa… hasta que apareció Andreas Christensen.

Andreas Christensen is sent off for this challenge on Sadio Mane 😩#CHELIV pic.twitter.com/ohG5w1RBiP

— Goal (@goal) September 20, 2020