La jornada 4 de la Premier League sigue su marcha y vaya duelo el que vimos este día en Old Trafford. El Tottenham se metió a casa del Manchester United y aprovechó una serie de errores, incluyendo uno arbitral, para golear a los ‘Red Devils’, por lo que en medio de la polémica, Mourinho y compañía se llevaron 3 puntos más.

El duelo entre Manchester United y Tottenham comenzó con gran intensidad y es que con sólo ver que tras 5 minutos ya teníamos 2 goles, sabíamos que el duelo sería muy movido pero pasaron una serie de hechos que es importante destacar.

Recién corría el minuto 2 del primer tiempo cuando el Tottenham cometió una falta en su área. Manchester United mandó a Bruno Fernandes a cobrar el tiro, lo anotó y ya ganaban el duelo muy rápido.

Al minuto 5, instantes después del primer gol, Tottenham atacaba buscando el gol del empate pero todo había sido contenido por los ‘Red Devils‘, en apariencia y es que un balón elevado se convirtió en un calvario para los locales.

Maguire actually wrestled Shaw for Ndombele to score 😂😂😂pic.twitter.com/DKQimUxSoX

