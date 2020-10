El coronavirus en la NFL parece que ya es un tema constante y del día a día. Ahora los Atlanta Falcons habrían cerrado sus instalaciones, debido a que registraron múltiples casos de cara a su partido de la Semana 6 en la que se medirán a los Minnesota Vikings.

De acuerdo a información de Adam Schefter de ESPN, los Falcons (que recientemente despidieron a su entrenador Dan Quinn) tendrían cuatro casos de coronavirus en el equipo. Eso llevó a que suspendieran su entrenamiento del día y se esperará el resultado de las pruebas de este jueves 15 de octubre.

Falcons had four positive tests this morning, according to sources. https://t.co/vsKiYBNUqQ

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 15, 2020