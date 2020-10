La NFL tendría que volver a actuar y hacer un desbarajuste de su calendario si el Falcons vs Vikings se cancela, luego de haberse confirmado un caso de coronavirus en Atlanta. Además del de Marlon Davidson.

Los Falcons confirmaron mediante un comunicado que tenían un caso de coronavirus. Ante ello decidieron cerrar sus instalaciones este jueves 15 de octubre y todas las actividades planeadas las llevarán a cabo virtualmente, a espera de los nuevos resultados.

Out of an abundance of caution following one new positive test, we have made the decision to stop all in-person work at IBM Performance Field Thursday and will conduct all operations virtually. 📝 – https://t.co/cbpHToID1b — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 15, 2020

“Por precaución después de una nueva prueba positiva, tomamos la decisión de detener todo el trabajo en persona en IBM Performance Field el jueves y realizaremos todas las operaciones virtualmente. Esta decisión se tomó en consulta con la NFL y funcionarios médicos. La salud y seguridad de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad“, dice el comunicado del equipo.

El caso de coronavirus se trata de un entrenador asistente de los Falcons, según Tom Pelissero de NFL Network. Con eso se descarta que haya cuatro casos como se había dicho en un inicio y por el que la franquicia de Atlanta si hubiera que tenido cancelar por completo sus prácticas.

It was a #Falcons assistant coach who was confirmed positive for COVID-19 this morning, per source. The team had the option to return to the facility this afternoon, but decided to operate virtually all day as a precaution. Plan is back tomorrow, barring further issues. — Tom Pelissero (@TomPelissero) October 15, 2020

El Falcons vs Vikings está programado para el domingo 18 de octubre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Será en territorio de Minnesota y por lo tanto el equipo de Atlanta tiene programado viajar un día antes para concentrarse.

El primer caso de coronavirus en los Falcons fue el de Davidson, quien participó en el choque ante Carolina. Por lo tanto las Panthers activaron el protocolo al determinar que seis de sus jugadores habían estado en contacto con Marlon y hasta ahora no han registrado ningún contagio.

Falcons vs Vikings, en peligro

De acuerdo a información de Adam Schefter, el Falcons vs Vikings sí está en peligro. El plan de Atlanta es volver a abrir sus instalaciones el viernes 16 y continuar con su preparación para el choque en Minnesota. Sin embargo dependen de los demás resultado.

Falcons currently scheduled to play the Vikings on Sunday. As has been the case with other teams in this type of situation, that game is in jeopardy. https://t.co/vsKiYBNUqQ — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 15, 2020

En caso de verse obligada a posponer el Falcons vs Vikings, la NFL tiene un ‘colchón’ dado que Atlanta tiene su semana de descanso en la Semana 10 y Minnesota en la 7. Podría adelantarla y volver a programar el encuentro pero también los otros partidos que se vean afectados.