Los famosos fanáticos del Chelsea y Manchester City para la final de Champions League

Este 29 de mayo el mundo del futbol vivirá uno de los capítulos más importantes del año, Manchester City y Chelsea viajarán hasta Portugal para definir al nuevo campeón de la Champions League y hay algunos fanáticos emblemáticos de estos 2 equipos.

Aunque el Manchester City no es uno de los clubes más tradicionales del futbol inglés, pues mucho tiempo no figuraba dentro de Inglaterra y fue hasta la inversión millonaria de un jeque, que comenzaron a ganar notoriedad a nivel mundial.

El Chelsea ya tiene un bagaje dentro del mundo del futbol, aunque también, gracias a la inversión millonaria de Roman Abramovich, comenzó a ganar y ganar títulos en su historia, de hecho, ya puede presumir de tener una Champions en sus vitrinas, cosa que su rival aún no.

A pesar de que el Manchester City la mayor parte del tiempo se vio opacado por el éxito que tenía su rival de ciudad, el Manchester United, fue conocido mucho antes de que llegaran los petrodólares a sus arcas y fue gracias al grupo británico, Oasis.

Sí, los hermanos Gallagher son fanáticos del Manchester City y su afición por el equipo se vio en varias ocasiones en las que asistían a los partidos del equipo, así que mucho del público rockero y fan de Oasis, pudo conocer al City mucho antes que algunos de sus actuales aficionados al rededor del mundo.

Personalidades de TV, personas del mundo de la industria musical en todo el mundo, ex presidentes de otras naciones que no son Inglaterra y hasta ex futbolistas que fueron rivales de estos clubes, podremos encontrar entre los seguidores famosos del Chelsea y del Manchester City.

Famosos fanáticos del Chelsea y del Manchester City

Chelsea

Geri Halliwell : También conocida como ‘Ginger Spice’, fue miembro de las Spice Girls, demostrando que Victoria Beckham no fue la única interesada en el futbol, pues Geri fue vista varias veces en Stamford Bridge y muchas de ellas para apoyar a Frank Lampard, esposo de su amiga Christine Bleakley.

: También conocida como ‘Ginger Spice’, fue miembro de las Spice Girls, demostrando que Victoria Beckham no fue la única interesada en el futbol, pues Geri fue vista varias veces en Stamford Bridge y muchas de ellas para apoyar a Frank Lampard, esposo de su amiga Christine Bleakley. Peter Crouch : Conocido por sus 2.03 metros de estatura y su singular festejo de paso del robot, pero no es un fan total del Chelsea, pues muchas veces lo obligaron a ver los partidos. Su padre y familia son fervientes aficionados de los ‘blues’, aunque le tiene cariño al equipo más por su familia que por otra cosa.

: Conocido por sus 2.03 metros de estatura y su singular festejo de paso del robot, pero no es un fan total del Chelsea, pues muchas veces lo obligaron a ver los partidos. Su padre y familia son fervientes aficionados de los ‘blues’, aunque le tiene cariño al equipo más por su familia que por otra cosa. Boris Becker : Fue uno de los mejores tenistas y por ser alemán, estuvo cerca del Bayern Munich desde pequeño, pero eso no le quita que sienta un aprecio especial por el Chelsea. Su amor por los ‘blues’ nació cuando se mudó a Inglaterra y se enamoró de la época de Didier Drogba y Frank Lampard.

: Fue uno de los mejores tenistas y por ser alemán, estuvo cerca del Bayern Munich desde pequeño, pero eso no le quita que sienta un aprecio especial por el Chelsea. Su amor por los ‘blues’ nació cuando se mudó a Inglaterra y se enamoró de la época de Didier Drogba y Frank Lampard. Bill Clinton: El ex presidente de los Estados Unidos, fue a Inglaterra a la Universidad de Oxford en los 60´s e iba en repetidas ocasiones a Stamford Bridge para ver jugar al Chelsea, ya sea por convivir o por gusto propio, pero era un asiduo asistente.

Manchester City