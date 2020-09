A los fans de los Jets nada les sale en el inicio de la temporada 2020 de la NFL. Su equipo inició 0-2, por eso convocaron a una protesta para pedir la salida del head coach, Adam Gase pero el problema es que sólo llegaron cuatro personas.

El jueves 24 de septiembre se lanzó una convocatoria en redes sociales para que los fans de los Jets se juntaran afuera de las instalaciones de la franquicia y protestaran, de forma pacífica, pidiendo la salida de Adam Gase.

La cita era ese mismo jueves a las 13:00 horas. Eso sí, los fans d los Jets pidieron cordura y solicitaron que se usara cubrebocas para pedir la salida del “peor entrenador en jefe” en la historia de la NFL.

Adam Gase fue contratado en 2019, tras su paso por los Miami Dolphins de la misma División. Su primera campaña terminó con marca de 7-9 que no dejó tan buenas sensaciones para los fans de los Jets. El 0-2 del arranque de la temporada 2020 fue suficiente para ellos.

Los Jets debutaron con derrota ante los Buffalo Bills y posteriormente cayeron ante los San Francisco 49ers. La salida de Tom Brady de los Patriots ha hecho creer a los aficionados del equipo de Nueva York que tienen chance de pelear por algo en su División.

Esas son sólo algunas de las causas por las que convocaron a una protesta pacífica. El mensaje iba a sonar fuerte y claro… decimos iba porque a la hora citada sólo llegaron dos aficionados. Más tarde se unieron dos más y eso fue todo.

No hubo tanto quórum como se hubiera esperado. La convocatoria fue respondida con algunos fans de los Jets riéndose de la iniciativa y otros apoyando. Incluso hubo quienes cuestionaron que se hubiera realizado en un jueves por la tarde.

Lo cierto es que a la “Fire Adam Gase Protest” sólo llegaron cuatro fans de los Jets. Todos llevaban cubrebocas, dos llevaban carteles con mensajes, otro llevaba una playera y el restante sólo ayudaba con algunas gritos.

The protest grew, but security had them walk off this business campus to the major street, which is public property. One yelled, “I love you Adam Gase, but you have to go.” Another encouraged Christopher Johnson to grow some … courage, for lack of a better term. pic.twitter.com/ROyUVZqWb2

— Andy Vasquez (@andy_vasquez) September 24, 2020