Fantasy 2020: Corredores, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 6 de la NFL?

La Semana 6 de la NFL iniciará en domingo y por eso, tú tendrás más tiempo de ajustar tu Fantasy. ¿Cuáles son los corredores que debes arrancar y cuáles debes sentar en esta nueva fecha? Acá te decimos.

Para la Semana 6 de la NFL, los corredores que descansarán son Joshua Kelley y Justin Jackson de los Chargers, Alvin Kamara y Latavius Murray de los Saints, Chris Carson de los Seahawks y Josh Jacobs de los Raiders. ¿Cómo reemplazarlos?

¿Es buena idea dejar a Todd Gurley? ¿Por fin será el momento de Mark Ingram? ¿El ataque terrestre de los Browns se mantendrá con Kareem Hunt ante los Steelers? Estos son los corredores que debes arrancar y a los que debes dejar en la banca.

¿A qué corredores arrancar?

Alexander Mattison (Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings): Seamos sinceros, si te quedaste con Mattison esta semana en los waivers, es ahora o nunca. La lesión de Dalvin Cook lo dejará como el protagonista (de todos los corredores) en una Semana 6 de la NFL en la que se medirán a una endeble defensa de los Falcons.

Chase Edmonds (Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys): El Monday Night Football de la Semana 6 de la NFL será de muchos puntos, al menos para un lado. La defensa de los Cowboys es la más endeble de toda la liga y Chase Edmonds demostró en los últimos dos partidos que sabe abrirse huecos y entrar a las diagonales.

Ronald Jones (Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers): Los ‘Bucs’ han confiado su ataque terrestre en Ronald Jones y la oportunidad del corredor por fin llegó. Se medirán a unos invictos Packers pero que son de los peores defendiendo a los corredores.

Frank Gore (New York Jets vs Miami Dolphins): La inesperada (no tanto) baja de Le’Veon Bell, dejará al veterano Frank Gore como uno de los protagonistas de la Semana 6 de la NFL y uno de los corredores que mejor rendimiento podría tener ante unos Dolphins que están ubicados como la defensa número 27 contra la carrera.

¿A quién sentar?

Mark Ingram (Philadelphia Eagles vs Baltimore Ravens): No, Mark Ingram aún no explotará y quien sabe cuándo lo haga. Él es uno de los corredores que más ha quedado a deber y en la Semana 6 de la NFL ante los Eagles, que es la nueve contra la carrera, tampoco será su momento.

Phillip Lindsay (Denver Broncos vs New England Patriots): Al inicio de la temporada era el corredor uno y Melvin Gordon el 2. Su lesión hizo que todo cambiara y con lo limitados que estarán los corredores ante los Patriots, no será una buena tarde para Lindsay.

Darrell Henderson (Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers): El regreso de Cam Akers limitará de por sí las oportunidades de Henderson y ante una defensa como la de los 49ers que es la que menos anotaciones permite por tierra, no es una buena apuesta para la Semana 6 de la NFL.

Joe Mixon (Cincinnati Bengals vs Indianápolis Colts): Uno de los corredores que mejor rendimiento ha tenido en el arranque de temporada, se topará con una defensiva que en la última fecha paró al mejor ataque terrestre de la liga, como el de los Browns. ¿Tenemos que decir algo más?