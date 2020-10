Fantasy 2020: Los mejores waivers rumbo a la Semana 6 de la NFL

Una atípica semana terminó en el futbol americano pero los aficionados a los emparrillados y sobre todo, al Fantasy, ya están pensando en la Semana 6 de la NFL y por eso, acá te vamos a hablar de los mejores waivers.

Ya viste que no te mentimos cuando te recomendamos a Justin Herbert una semana antes. O que la defensa de los Cowboys también terminó siendo una buena apuesta, arriesgada pero buena al final. Por eso vamos a hablar de lo que pasara en la Semana 6 de la NFL.

Andy Dalton (Dallas Cowboys): Él tenía que ser el primero en aparecer en nuestros waivers no sólo para la Semana 6 de la NFL, sino para lo que resta de la temporada. Andy Dalton será el mariscal de campo titular de Dallas en este año por la terrible lesión de Dak Prescott.

En la poca actividad que tuvo, Andy Dalton dio muestra de lo que será su paso por los Cowboys. Mucho brazo, muchos pases largos y por lo tanto, muchos puntos para tu Fantasy.

