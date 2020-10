Fantasy 2020: Los mejores waivers rumbo a la Semana 5 de la NFL

La temporada 2020 sigue su marcha con todo y los brotes de coronavirus que se han registrado en algunas franquicias. El jueves 8 de octubre dará inicio la Semana 5 de la NFL y acá te vamos a dejar a los mejores waivers para que le muevas a tu Fantasy.

Las lesiones siguen siendo el platillo principal de los equipos. La falta de pretemporada, por la pandemia del coronavirus, ha mermado el plan de juego de más de un entrenador pero también les ha permitido a los novatos brillar con anticipación.

Nick Chubb, corredor de los Browns y la plaga que sufren los receptores de los Buccaneers son sólo algunos ejemplos de cómo la Semana 5 de la NFL se verá marcada con algunas ausencias. Por eso acá te contamos de los mejores waivers.

Justin Herbert (Los Angeles Chargers): Los Chargers se han convertido en algo así como la segunda versión de los Atlanta Falcons. Pueden ir ganando por la diferencia que sea pero al final les terminan remontando. Más allá de eso, Justin Herbert sigue dejando buenas sensaciones.

El quarterback que tomó el lugar de Tyrod Taylor, a quien le perforaron el pulmón, completó 20 de 25 pases, alcanzó las 290 yardas, lanzó tres pases de anotación y sólo una intercepción. El choque de la Semana 5 de la NFL ante los Saints, podría ser otra buena exhibición para el novato y para tu Fantasy en los Waivers.

Ver en YouTube

Teddy Bridgewater (Carolina Panthers): Si el mariscal de campo de las Carolina Panthers no está siendo considerado, es algo increíble. Desde la lesión de Christian McCaffrey, se le ha visto más libre y los resultados lo han acompañado.

A la Semana 5 de la NFL llegará tras un partido en el que completó 26 de 37 intentos, logró 276 yardas, lanzó dos pases de anotación y una intercepción. Además logró seis acarreos, consiguieron 32 yardas y se metió una vez a las diagonales. Una opción muy viable dentro de los waivers.

Ver en YouTube

C.J. Beathard (San Francisco 49ers): El sueño de Nick Mullens duró poco. San Francisco perdió sorpresivamente ante Philadelphia pero en la última serie ofensiva de los 49ers, saltó el tercer mariscal de campo: C.J. Beathard.

Él lleva más tiempo con el equipo y dependiendo el estado de Jimmy Garoppolo podría ser una buena opción en los waivers, de cara a la Semana 5 de la NFL. Lanzó 138 yardas en los 14 de 19 intentos que completó.

DeVonta Freeman (New York Giants): Si eres un buen conocedor de los emparrillados, seguro que recuerdas a DeVonta Freeman. El veterano corredor estará jugando su tercer partido con los Giants, recordando que firmó un contrato de un año tras la lesión de Saquon Barkley.

En la derrota de los Giants ante los Rams se vio a Freeman más involucrado en el plan de juego, no sólo por aire, sino también por tierra. En la Semana 5 de la NFL se medirán a los Dallas Cowboys que llegarán tras permitir 307 yardas por tierra. Es ahora o nunca para DeVonta, tu Fantasy… y también para los Giants.

Latavius Murray (New Orleans Saints): Seguro que estás pensando “¿por qué Latavius Murray si Alvin Kamara es el corredor número uno”. Sí, así seguirá siendo pero el papel del excorredor de los Raiders en el ataque de los Saints ha sido creciendo.

Por segundo partido consecutivo, Latavius Murray tuvo más de diez acarreos (14 para 64 yardas) y consiguió meterse a las diagonales en dos ocasiones. En la Semana 5 de la NFL, los Saints se medirán a unos Chargers que permitieron más de 100 yardas por la vía terrestres a tres corredores distintos de los Buccaneers. Una cifra que podría ser alta para tu Fantasy.

D’Ernest Johnson (Cleveland Browns): La lesión de Nick Chubb (rodilla) que lo dejó fuera en el primer cuarto del partido ante los Cowboys, fue una mala noticia para la NFL y para el Fantasy. Más allá de que su reemplazo es Kareem Hunt.

Los Browns le dieron la oportunidad a D’Ernest Johnson, quien está viviendo su segundo año en la liga. Tomando en cuenta que Cleveland basa su ataque en los acarreos, y a espera del reporte sobre la lesión de Nick Chubb, se convierte en una opción en los waivers.

Ver en YouTube

Darnell Mooney (Chicago Bears): Nick Foles no tuvo suerte en el primer partido que arrancó como titular con los Bears pero sí demostró que tiene muchas variantes ofensivas. Una de ellas es Darnell Mooney, novato seleccionado en el Draft 2020 de la NFL.

El receptor de apenas 22 años, fue el segundo en la lista de receptores de los Bears ante los Colts con 5 recepciones que valieron para 52 yardas, tan sólo por detrás de Allen Robinson quien tuvo 7 para 101 yardas y un touchdown.

Laviska Shenault Jr. (Jacksonville Jaguars): Quizá esta te pudiera resultar una apuesta arriesgada al inicio de la temporada pero rumbo a la Semana 5 de la NFL, podemos decir que es una muy buena sugerencia.

El novato de 21 años se reafirmó como una de las mejores armas de Gardner Minshew y los Jaguars, más allá de su derrota ante los Bengals. Tuvo un acarreo en el que consiguió cinco yardas, además de que completó ocho recepciones para lograr 86 yardas, siendo el segundo más productivo del partido para Jacksonville.

Brandon Ayiuk (San Francisco 49ers): Esta apuesta podría ser pensando en un futuro no tan lejano pero tampoco inmediato, aunque los 49ers se medirán a los Dolphins de Fitzpatrick en la Semana 5 de la NFL. O sea que habrá puntos seguros para el Fantasy.

Por segunda semana consecutiva, Brandon Ayiuk fue una sorpresa para el Fantasy y para la NFL. Tuvo un acarreo espectacular con salto incluido, de 38 yardas y que terminó en las diagonales. Además completó dos recepciones para conseguir 18 yardas.

Ver en YouTube

Cameron Brate (Tampa Bay Buccaneers): La plaga de lesiones que ha invadido a los Tampa Bay Buccaneers ha hecho que Tom Brady busque opciones en donde sea y una de ellas fue la de su tight end, Cameron Brate.

Ojo: No va a ser un jugador que te sume 20 puntos o más, por ahora, pero sí alguien que seguro Tom Brady buscará en la zona de anotación. Lo hizo en el triunfo ante los Chargers con un pase de apenas 3 yardas.

Mo Alie-Cox (Indianápolis Colts): Los Colts empiezan a ser ese equipo del que casi nadie espera nada pero terminará sorprendido. Y si tú no estabas cien por ciento seguro de que Mo Alie-Cox era una buena opción para ti, quedó demostrado en la Semana 4 de la NFL.

Por segundo partido consecutivo, Philip Rivers lo buscó en las diagonales y conectó un pase de 13 yardas que terminó en anotación. Si el porcentaje de acierto del quarterback de los Colts se mantiene, es una buena opción.

Tim Patrick (Denver Broncos): El receptor de los Denver Broncos se destapó tras la ausencia de Noah Fant por lesión, que se sumó a la de Courtland Sutton, quien se perderá toda la temporada.

Para la Semana 5 de la NFL, Tim Patrick completó seis recepciones en las que logró 113 yardas y una anotación. Es cierto que la defensa de los Jets no es un gran parámetro pero el receptor mostró una gran química con Brett Rypien, el mariscal de campo titular (por fin) de los Broncos.

Wayne Gallman (New York Giants): Mientras todos volteaban a ver a Dion Lewis cuando Saquon Barkley se lesionó, nadie hizo lo mismo con Wayne Gallman.

Ahora que los Giants se medirán a los Cowboys en la Semana 5 de la NFL, el ataque por tierra es sí o sí una opción para el Fantasy. En el último partido, Wayne Gallman lideró al equipo con 45 yardas en seis acarreos, lo mismo que el quarterback Daniel Jones.

Ke’Shawn Vaughn (Tampa Bay Buccaneers): Las múltiples lesiones de los receptores de Tampa Bay Buccaneers y la ausencia de Leonard Fournette, llevaron a Ke’Shawn Vaughn a tener un protagonismo inesperado.

Como corredor o como receptor fue un arma letal para Tom Brady. En la Semana 5 de la NFL se medirán a una defensa un poco más cerrada pero Vaughn puede ser ese jugador que rompa todas las expectativas.

Ka’imi Fairbairn (Houston Texans): La ausencia de Stephen Gostkowski por el brote de coronavirus en los Titans, llevó a más de uno a buscar un pateador “de emergencia”. Sin embargo Fairbairn ha respondido siempre que la ofensiva de los Texans lo deja.

En la derrota ante los Vikings convirtió tres de tres goles de campo que intentó y los dos puntos extra. En la Semana 5 de la NFL se medirán a los Jacksonville Jaguars, una de las defensas que más permite que lleguen a zona roja sus rivales.

Fairbairn nails a 50-yard FG. #Texans trail 10-3 with 8:46 left in the second quarter.

— Deepi Sidhu (@DeepSlant) October 4, 2020