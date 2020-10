Fantasy 2020: Quarterbacks, ¿A quién arrancar y a quién sentar en la Semana 6 de la NFL?

La Semana 6 de la NFL no inició en jueves pero la emoción del Fantasy sí con los waivers. Es tiempo de hablar de quarterbacks. ¿A quién arrancar y a quién sentar para seguir vivo en tu liga?

No estará Justin Herbert, el quarterback que ha sorprendido a propios y a extraños porque los Chargers van a descansar. Mismo caso es el de Drew Brees con los Saints, que vaya que ha quedado a deber. Las otras bajas que dolerán serán las de Derek Carr de los Raiders y Russell Wilson con los Seahawks.

Los que sí estarán serán Josh Allen y Patrick Mahomes que se enfrentarán. ¿Andy Dalton es una buena apuesta en su primer inicio con los Cowboys? ¿Nick Foles o Teddy Bridgewater? Todas esas dudas sobre quarterbacks, te las respondemos acá.

¿A quién arrancar?

Ryan Fitzpatrick (New York Jets vs Miami Dolphins): Ryan Fitzpatrick es sin duda uno de esos quarterbacks que ya no vas a querer mandar a la banca. Llegará a la Semana 6 de la NFL tras lanzarle 350 yardas, tres pases de anotación y ni una intercepción a la defensiva de los San Francisco 49ers. ¿Qué te imaginas que puede hacerle a los Jets?

Daniel Jones (Washington Redskins vs New York Giants): Lo de Daniel Jones fue un arranque lento pero en la Semana 6 de la NFL luce mucho mejor y más compenetrado con Jason Garrett. No te fijes en que lleva tres partidos sin lanzar un pase de anotación porque la defensa de los Redskins ha ido muy, muy pero muy a la baja.

Gardner Minshew (Detroit Lions vs Jacksonville Jaguars): De no haber sido por los goles de campo fallados por Hauschka, los Jaguars habrían dado más pelea a los Texans. Por eso Gardner Minshew es uno de los quarterbacks que tiene que estar en tu roster inicial ante una defensa de los Lions que es la número 23 contra el pase.

Kirk Cousins (Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings): Sí nos es difícil recomendar a Kirk Cousins una vez, ahora que sea dos consecutivas. Kirk Cousins es una apuesta segura en la Semana 6 de la NFL, pues tendrá enfrente a la peor defensiva contra los quarterbacks, como la es la de los Falcons.

¿A quién sentar?

Carson Wentz (Philadelphia Eagles vs Baltimore Ravens): La mejoría de Carson Wentz es evidente pero en la Semana 6 de la NFL puede ser la víctima de una defensiva de los Ravens que hizo lo que quiso con Joe Burrow y los Bengals. Una intercepción, dos balones sueltos y siete capturas. No quieres arrancar al quarterback de las Eagles.

Baker Mayfield (Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers): Si eres de los que ya cree en los Browns, está bien, pero a Baker Mayfield todavía no le creas al cien. La defensiva de los Steelers es la novena contra los quarterbacks y el de Cleveland lanzó dos anotaciones pero también dos intercepciones en su último choque ante los Colts.

Joe Burrow (Cincinnati Bengals vs Indianápolis Colts): Ya hablamos de él más arriba, pues acaba de tener su partido más difícil ante la defensiva de los Ravens y ahora en la Semana 6 de la NFL, se medirá a la número 1 que es la de los Colts. ¿Necesitamos decirte algo más?

Nick Foles (Chicago Bears vs Carolina Panthers): Sí, Nick Foles fue una de nuestras recomendaciones en los waivers de la Semana 6 de la NFL pero no es uno de los quarterbacks que quieras arrancar, porque los Bears se medirán a una crecida defensa como la de las Panthers, que apenas ha permitido cuatro pases de anotación en los últimos cuatro encuentros, a cambio de dos intercepciones.