Fantasy 2020: Receptores, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 6 de la NFL?

Llegó el momento de hablar del Fantasy. La Semana 6 de la NFL comenzará en domingo y no en jueves. ¿A qué receptores tienes que iniciar sí o sí en tu roster y a quién es mejor dejar en la banca? Acá te decimos.

Los equipos que descansarán en la Semana 6 de la NFL son los Chargers de Keenan Allen, los Raiders de Henry Ruggs, los Seahawks de Tyler Lockett y los Saints de Michael Thomas. O sea que tendrán que pensar muy bien con quien reemplazarlos.

¡La semana 6 de la #NFL serán dos días intensos de mucha emoción! 😱🏈⁰@betcrismex trae el calendario semanal para que no te pierdas ningún partido 👀⁰

Disfrútalos a través de @FOXSportsMX, afizzionados de @izzi_mx, @ElNueveOf, @ESPNmx y #NFLGamePass 📺🏈#NFLMX pic.twitter.com/I8uFTgZJ0a — NFL México (@nflmx) October 14, 2020

¿Michael Gallup o Cole Beasley? ¿Justin Jefferson o Scott Miller? ¿D.J. Moore o Anthony Miller? Acá te decimos a qué receptores arrancar y a cuáles debes dejar en la banca en la Semana 6 de la NFL.

¿A quién arrancar?

Justin Jefferson (Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings): Seguro que quedaste muy decepcionado de Justin Jefferson la semana anterior. Lo cierto es que la gran actuación de Dalvin Cook y lo cerrado del encuentro lo llevó a tener un partido muy discreto. Ahora en la Semana 6 de la NFL, los Vikings se medirán a los Falcons que entre lesiones y nivel bajo, son un desastre contra los receptores.

Michael Gallup (Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys): Los dos lances más largos de Andy Dalton, y que guiaron la victoria de los Cowboys sobre los Giants, fueron a Michael Gallup. Si fuiste de los que se quedó con el ’13’ de Dallas esperando su momento, es este.

Jamison Crowder (New York Jets vs Miami Dolphins): ¿Quién podría esperar algo de los Jets? Joe Flacco le lanzó 116 yardas en ocho intentos a Jamison Crowder frente a la defensa de Arizona. En la Semana 6 de la NFL promete ser uno de los receptores más prolíficos ante la defensiva de los Dolphins que han batallado mucho.

Chris Godwin (Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers): La plaga de lesiones en los receptores por fin cesó en Tampa Bay. El veterano Chris Godwin está de regreso y ante la leve lesión de Mike Evans (sí jugará), se convierte de inmediato en el objetivo número uno de Tom Brady.

¿A quién sentar?

Travis Fulgham (Philadelphia Eagles vs Baltimore Ravens): ¿Cómo podemos decir que Fulgham en la banca si lo recomendamos en nuestros waivers? Sí, es para que lo mantengas ahí y no lo arranques en esta Semana 6 de la NFL ante una crecida y siempre complicada defensiva de los Ravens.

D.J. Moore (Chicago Bears vs Carolina Panthers): El buen momento que viven las Panthers se verá amenazada ante la defensiva de los Bears y el rendimiento de D.J. Moore también, pues Chicago es la defensa número dos contra los receptores.

Golden Tate (Washington Redskins vs New York Giants): El impacto de Golden Tate en los Giants aún no llega y está muy lejos de llegar. En el partido ante los Cowboys apenas tuvo cuatro recepciones para 42 yardas y ninguna anotación, por detrás de Darius Slayton, quien tuvo 129 yardas en ocho lances.

Jerry Jeudy (Denver Broncos vs New England Patriots): Enfrentar a la defensa de los Patriots es de por sí difícil para los receptores. Lo es aún más para un novato que en el partido ante los Jets apenas tuvo dos recepciones, en las que logró 61 yardas y una anotación.