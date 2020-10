NFL Fantasy: Corredores, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 5 de la NFL?

Se viene ya la Semana 5 de la NFL y todos estamos rezando porque no haya más lesiones, o al menos que no afecte a nuestro Fantasy como lo ha venido haciendo en las últimas fechas. Acá te vamos a hablar de los corredores que debes iniciar o sentar.

La última víctima que pegó fuerte en el Fantasy fue Nick Chubb. El corredor estelar de los Browns se perderá al menos seis semanas y si leíste nuestras recomendaciones de los waivers para la Semana 5 de la NFL, vas a saber cómo sanar un poco la herida. Pero conste que dijimos sólo un poco.

El duelo que abrirá la Semana 5 de la NFL será en el Soldier Field de Chicago, cuando los Bears de Nick Foles se enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Por eso acá te vamos a decir cuáles son los corredores que debes arrancar y a cuáles debes sentar, en esta ocasión.

¿Ya vieron? Ya llegamos a la semana 5 de #NFL 🔥🔝@betcrismex te presenta el calendario semanal para que no te pierdas ni un sólo partido 👀 Disfruta los juegos a través de @FOXSportsMX, afizzionados de @izzi_mx, @ElNueveOf, @ESPNmx y #NFLGamePass 📺🏈#NFLMX pic.twitter.com/m3hyjmyR11 — NFL México (@nflmx) October 6, 2020

¿A quién arrancar?

Todd Gurley (Carolina Panthers vs Atlanta Falcons): El despertar de Todd Gurley parece que por fin llegó y en un momento que Atlanta de verdad lo necesita. Con marca de 0-4, los Falcons se han convertido en un equipo irregular.

Sin embargo en la Semana 5 de la NFL se medirán a las Carolina Panthers, la penúltima peor defensiva contra los corredores y tras sus dos anotaciones por tierra, podría ser una doble cifra para el jugador de los Falcons.

James Robinson (Jacksonville Jaguars vs Houston Texans): El corredor estelar de los Jaguars es el jugador más regular de la ofensiva de Jacksonville. En el último partido corrió para 75 yardas en once acarreos, ante los Bengals. Además de cuatro recepciones para 32 yardas.

Ahora en la Semana 5 de la NFL se medirá a los Houston Texans, una defensiva colocada como la 29 contra la carrera y que en la última semana le permitió a Dalvin Cook y Alexander Mattison tres anotaciones por tierra, y casi 150 yardas entre los dos. Parecen estar a merced de los corredores.

Chase Edmonds (Arizona Cardinals vs New York Jets): Esta es una apuesta arriesgada para la Semana 5 de la NFL, si Arizona mantiene la confianza en Kenyan Drake, quien en el último encuentro ante las Panthers apenas pudo correr para 35 yardas en 13 acarreos.

Es por eso que Chase Edmons podría tomar mayor protagonismo ante unos Jets que defienden muy bien el pase pero por tierra no son tan efectivos. Muestra de ello es el touchdown de Melvin Gordon en la última derrota ante Denver.

Devonta Freeman (New York Giants vs Dallas Cowboys): Esta fue una de nuestras recomendaciones en los waivers para la Semana 5 de la NFL y si ahora te decimos que vaya de inicio, es por la defensiva de Dallas y el mismo ataque de Daniel Jones.

Daniel Jones lleva dos partidos y medio sin lanzar un pase de anotación. Eso convierte al ataque terrestre de los Giants en una de las armas principales ante unos Cowboys que recientemente permitieron más de 300 yardas por esa vía.

¿A quién sentar?

Kareem Hunt (Indianápolis Colts vs Cleveland Browns): La baja de Nick Chubb pesará y en serio para los Browns, más allá de que Kareem Hunt sea ascendido como el primer corredor del equipo, por delante de D’Ernest Johnson.

La primera prueba será ante una defensa colocada como la número cuatro contra la carrera y que en su último partido apenas le permitió 27 yardas en 10 acarreos y ninguna anotación a David Montgomery de los Chicago Bears. Pobres números para el Fantasy.

Melvin Gordon (Denver Broncos vs New England Patriots): No te dejes engañar por el protagonismo que Melvin Gordon ha tomado en la ofensiva de los Broncos, ante una plaga de lesiones que ha afectado al equipo de Denver.

En la Semana 5 de la NFL se medirán a una defensiva de los Patriots que apenas le permitió 64 yardas a Clyde Edwards-Helaire en 16 acarreos y ninguna anotación.

David Montgomery (Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears): El trabajo de David Montgomery con los Bears ha sido bueno. Sin embargo podría toparse con una actuación pobre, como le sucedió con los Colts.

Chicago se medirá en la Semana 5 de la NFL a los Tampa Bay Buccaneers, una defensiva colocada como la número 15 contra la carrera y si a eso le sumamos que su mariscal de campo es Nick Foles, quien prefiere el ataque aéreo, Montgomery no debería ser uno de tus corredores del Fantasy en esta fecha.

Joe Mixon (Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens): Joe Mixon se ha destapado como el líder del ataque terrestre de los Bengals. Sin embargo se toparán ante una defensa que sabe defender el ataque terrestre, como lo es la de Baltimore.

Los Ravens están colocados como la defensiva número 9 contra la carrera y sólo le han permitido a un corredor meterse a las diagonales en cuatro partidos. No esperes una actuación formidable de Joe Mixon en el Fantasy durante la Semana 5 de la NFL.