NFL Fantasy: Defensas y pateadores, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 5 de la NFL?

La Semana 5 de la NFL será de por sí muy atípica, pues tendremos futbol americano hasta el martes que se disputará el duelo entre Titans y Bills pero la gran noticia, es que el Fantasy no se verá afectado. Acá te vamos a hablar de defensas y pateadores.

Sin Packers y Lions, que fueron los dos equipos que descansaron para esta Semana 5 de la NFL, hay partidos interesantes que podrían darte más puntos de lo que esperar pero también otros engañosos.

Cambios de mariscales de campo en algunos equipos y lesiones que van a marcar la Semana 5 de la NFL. Por eso acá te vamos a decir cuáles son las defensas y también los pateadores que deberás arrancar para esta fecha en los emparrillados.

Pateadores: ¿A quién arrancar?

Ka’imi Fairbairn (Jacksonville Jaguars vs Houston Texans): El cambio de coach en los Houston Texans, parece que vendrá bien al equipo que busca su primera victoria de la temporada y enfrente tiene a un rival divisional.

Si a eso le sumamos que Ka’imi Fairbairn es el único jugador regular del equipo y que enfrente tienen a unos Jaguars que son la defensa número 27 contra los pateadores, el nacido en Hawai es uno de los pateadores que tendría que estar en el roster dentro de la Semana 5 de la NFL sí o sí.

Jason Myers (Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks): El Sunday Night Football de la Semana 5 de la NFL será más emocionante de lo que muchos piensan o esperan. Eso tiene mucho que ver con las defensas de Vikings y Seahawks.

Por eso Jason Myers es uno de esos pateadores que tienen que arrancar sí o sí la Semana 5 de la NFL. Russell Wilson estará muchas veces en zona roja y esas son buenas noticias para el Fantasy, en todos los sentidos.

¿A quién sentar?

Randy Bullock (Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens): Si eres un fiel seguidor de la NFL, sabes que Randy Bullock es el líder, en números, de los pateadores en toda la liga. Por eso es difícil pensar en sentarlo.

El partido entre Ravens y Bengals de la Semana 5 de la NFL, enfrentará al mejor pateador contra una de las defensivas que mejor trabaja en equipos especiales. No esperes una actuación espectacular de Randy Bullock, como nos tiene acostumbrados esta temporada en los emparrillados y en el Fantasy.

Brandon McManus (Denver Broncos vs New England Patriots): El hombre de experiencia en los Denver Broncos, llegará tras tener una de las mejores semanas en los últimos años. Convirtió tres goles de campo y cuatro puntos extra para guiar la victoria sobre los Jets.

Sin embargo en la Semana 5 de la NFL, los Broncos se meterán a la cancha de los Patriots. Los viajes a la zona roja serán muy limitados y si hay puntos para la franquicia de Denver, difícilmente serán para McManus, pues New England es la defensa número 8 contra los equipos especiales. Difíciles números para el Fantasy.

Defensas: ¿A quién arrancar?

Arizona Cardinals vs New York Jets: Sí, la defensiva de Arizona es una de las defensivas que debes arrancar en la Semana 5 de la NFL. La razón es fácil. Los Cardinals se enfrentarán a los Jets que un partido antes le permitieron más de 200 yardas y dos pases de anotación al tercer mariscal de campo de Denver. Con eso te decimos todo.

Dallas Cowboys vs New York Giants: Pensamos que nunca llegaría el día para recomendarte a la defensiva de los Cowboys en tu roster inicial. Lo cierto es que si no es en la Semana 5 de la NFL, en la que se medirán a los Giants que no han anotado touchdown en los últimos dos partidos, no lo será nunca en la temporada.

¿A quién sentar?

New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers: La irregularidad de los Saints no desaparecerá en la Semana 5 de la NFL. Luego de haberle permitido más de 200 yardas y tres pases de anotación a Matthew Stafford, a cambio de una intercepción y sólo tres capturas, se enfrentarán a Justin Herbert y sus Chargers que hizo lo que quiso con una defensa con más recursos como la de los Tampa Bay Buccaneers.

Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks: Si eres de los pocos que aún le tiene fe a la defensa de los Vikings, esta no es la semana para que creas en ellos. Los Vikings se medirán a los Seahawks que son el cuarto equipo que más puntos hace, después de cinco partidos.