NFL Fantasy: Quarterbacks, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 5 de la NFL?

Se viene ya la Semana 5 de la NFL y todos estamos rezando porque no haya más lesiones, o al menos que no afecte a nuestro Fantasy.

La última víctima que pegó fuerte en el Fantasy fue Nick Chubb. El corredor estelar de los Browns se perderá al menos seis semanas y si leíste nuestras recomendaciones de los waivers para la Semana 5 de la NFL, vas a saber cómo sanar un poco la herida.

El duelo que abrirá la Semana 5 de la NFL será en el Soldier Field de Chicago, cuando los Bears de Nick Foles se enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Por eso acá te vamos a decir cuáles son los quarterbacks que debes arrancar y a cuáles debes sentar, en esta ocasión.

The player saving me my season is ___________. — NFL Fantasy Football (@NFLFantasy) October 7, 2020

¿A quién arrancar?

Philip Rivers (Indianápolis Colts vs Cleveland Browns): No te dejes engañar por el triunfo de los Browns en Dallas. Aunque hicieron 49 puntos, recibieron 38 y 24 fueron sin respuestas con tres pases de anotación de Dak Prescott y tres conversiones de dos.

Si bien los Colts no son un equipo tan explosivo como los Cowboys, si tienen en Philip Rivers al mariscal de campo con mejor porcentaje de acierto de la NFL. Si la defensa de Indianápolis hace lo que sabe, podría ser un gran partido para el ex de los Chargers.

Ver en YouTube

Justin Herbert (Los Angeles Chargers vs New Orleans Saints): El mariscal de campo titular de los Chargers ha sorprendido a propios y extraños, y más aún cuando tiene a quarterbacks históricos de frente.

En la Semana 5 de la NFL, Herbert se medirá a los Saints de Drew Brees y lo hará tras lanzarle tres pases de anotación y 290 yardas a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Y si Derek Carr le hizo lo que le hizo a la defensiva de New Orleans por aire, Justin tiene una oportunidad enorme enfrente.

Ver en YouTube

Kirk Cousins (Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks): Seguro que te cuesta trabajo leer eso. ¿Kirk Cousins en un gran escenario como un Sunday Night? Sí, la Semana 5 de la NFL podría ser la mejor del mariscal de campo de los Vikings (y en toda la temporada).

La razón es muy sencilla. Los Vikings se meterán a la cancha de la penúltima peor defensiva contra el pase, como lo es la de los Seattle Seahawks. Si a eso le sumamos que desde que Justin Jefferson “explotó”, el juego aéreo de Minnesota ha mejorada considerablemente, puede ser un gran partido para Kirk Cousins.

Ver en YouTube

Joe Burrow (Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens): El año de novato de Joe Burrow ha ilusionado a todo Cincinnati y a toda la NFL. Por si fuera poco, llegarán tras haber obtenido el primer triunfo de su brazo ante los Jacksonville Jaguars.

En la Semana 5 de la NFL los Bengals saltan como víctimas pero la proyección de Joe Burrow, no. La defensa de los Ravens es la número 24 contra el pase y viene de darle una buena tarde a Haskins de Washington.

Ver en YouTube

¿A quién sentar?

Ryan Fitzpatrick (Miami Dolphins vs San Francisco 49ers): ‘Fitzmagic’ sigue teniendo la magia y si los Dolphins son ese equipo que emocionan en sus partidos, es por su brazo. Sin embargo, la Semana 5 de la NFL no está hecha para ellos.

Los Dolphins se medirán a unos golpeados San Francisco 49ers. Sin saber quien será el quarterback titular, la base de los ‘Niners’ son la defensa, Están colocados como la número 11 contra el pase y no han permitido más de 20 puntos en ningún partido.

Ben Roethlisberger (Philadelphia Eagles vs Pittsburgh Steelers): Un veterano como el ‘Big Ben’, difícilmente fallará pero en la Semana 5 de la NFL se toparán con una defensa un tanto irregular de las Philadelphia Eagles.

Pese a que tienen marca de 1-2-1, si algo se ha visto bien en los Eagles es la defensa contra el pase, colocada como la número 9. No por nada ya llevan dos partidos seguidos sin perder y antes, llevaron al límite a los Rams de Jared Goff.

Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears): Otro veterano que difícilmente fallaría pero lo cierto es que los Tampa Bay Buccaneers llegarán a la Semana 5 de la NFL sin receptores. La lesión de O.J. Howard completó una plaga para el equipo de Bruce Arians.

Mike Evans y Scott Miler fueron puestos como cuestionables y aunque alcanzarán a llegar al Thursay Night ante los Bears, será una noche complicada para que Tom Brady encuentre a alguien por aire.

Baker Mayfield (Indianápolis Colts vs Cleveland Browns): La lesión de Nick Chubb no sólo afectó al Fantasy, sino también al plan ofensivo de los Browns. No es lo mismo Kareem Hunt, por más historia que tenga el ex de los Chiefs.

Baker Mayfield se verá más obligado a lanzar y aunque podrías voltear a ver a Jarvis Landry o a Odell Beckham Jr., tenemos el antecedente del 2019 donde fue una campaña dolorosa para los Browns, porque se atacó más por aire.