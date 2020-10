NFL Fantasy: Receptores, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 5 de la NFL?

Está por arrancar la Semana 5 de la NFL y con eso, una fecha más emocionante. No sólo por los emparrillados meramente, sino por el Fantasy que se ha convertido en el pasatiempo de millones de personas. Acá vamos a hablar de los receptores.

El Fantasy le pone más sabor a la liga, siempre y cuando tu jugador no se lesione o se pierda algún partido. El duelo que abrirá la Semana 5 de la NFL será en el Soldier Field de Chicago, cuando los Bears de Nick Foles se enfrenten a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

Los ‘Bucs’ son una plaga de lesiones a la ofensiva, siendo Scotty Miller y Mike Evans sus únicos receptores disponibles, aunque eso no quiere decir que los dos estén sanos. Por eso acá te vamos a decir a que receptores debes arrancar y a cuáles debes sentar en la Semana 5 de la NFL.

¿A quién arrancar?

Justin Jefferson (Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks): Desde que Justin Jefferson “explotó”, la ofensiva de Minnesota se ha visto mejor y es por ello que pudieron ganar su primer partido, al derrotar a los Houston Texans en la Semana 4.

Kirk Cousins es el mariscal de campo que más yardas consigue por pase y tomando en cuenta que enfrentará a la peor defensiva de la liga, en ese rubro, como la es lo de los Seattle Seahawks, Justin Jefferson será uno de los receptores con mejor rendimiento en la Semana 5 de la NFL.

Ver en YouTube

D.J. Moore (Carolina Panthers vs Atlanta Falcons): La lesión de Christian McCaffrey hizo que las Panthers cambiaran su plan de ataque y Teddy Bridgewater ha mejorado su acierto de pases. Es por eso que se han puesto 2-2 con dos victorias de forma consecutiva.

D.J. Moore es el segundo receptor, detrás de Robby Anderson pero tomando en cuenta que se enfrentarán a una defensiva que ha permitido casi mil 400 yardas por pase en sus primeros cuatro partidos, podría ser uno de los receptores con mejor rendimiento para la Semana 5 de la NFL, hablando de números del Fantasy.

Ver en YouTube

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

T.Y. Hilton (Indianápolis Colts vs Cleveland Browns): Hasta ahora, T.Y. Hilton ha tenido actuaciones decepcionantes, hablando meramente de números del Fantasy pero si hay un partido en el que puede explotar, ese es el de la Semana 5 de la NFL.

Enfrentar a los Browns significa números seguros para los receptores. Sobre todo si eres el target número 1 de tu mariscal de campo, como lo es Philip Rivers. Cleveland es la defensa número 31 contra el pase.

Ver en YouTube

Darius Slayton (New York Giants vs Dallas Cowboys): Después de su actuación en la Semana 1 ante los Steelers, Darius Slayton ha quedado a deber. Mucho tiene que ver el regreso de Golden Tate pero el choque ante los Cowboys, podría ser un duelo a placer para él.

Los Cowboys han permitido un promedio de 258 yardas por pase en cada uno de los partidos. Slayton puede ser ese hombre que ayude a Daniel Jones a lanzar su primer pase de anotación, después de dos partidos sin hacerlo.

Ver en YouTube

¿A quién sentar?

DeVante Parker (Miami Dolphins vs San Francisco 49ers): No será un partido fácil para los Dolphins, en general. DeVante Parker llega tras un partido en el que consiguió 110 yardas en diez recepciones, pero era la defensa de los Seahawks la que tenía enfrente.

Ahora se medirán a la defensa de los San Francisco 49ers, quien pese a la lesión de Nick Bosa, se mantiene como la número 9 contra el pase. Apenas han permitido 991 yardas por esa vía y por eso, DeVante Parker no promete ser un receptor estelar en el Fantasy, durante la Semana 5 de la NFL.

Michael Gallup (New York Giants vs Dallas Cowboys): Conforme pasa la temporada, Michael Gallup va perdiendo ese lugar de segundo receptor con el que inició el año. La temporada del novato, Cae Dee Lamb lo ha ido relegando y el partido ante los Giants no será la excepción.

No se fijen en el 0-4 de los Giants. Lo cierto es que son la defensiva número 20 contra los receptores, permitiendo únicamente 886 en los cuatro partidos que han disputado. Una vez más, pinta para ser números pobres para Gallup.

Terry McLaurin (Los Angeles Rams vs Washington Football Team): En Washington se les terminó la paciencia y a partir de la Semana 5 de la NFL, Kyle Allen será el mariscal de campo titular. Algo que podría afectar a uno de los receptores favorita de Haskins, como lo es Terry McLaurin.

Luego de un buen partido ante los Ravens, McLaurin y compañía se medirán a la defensiva de los Rams que se ha convertido en una pesadilla contra los receptores. Apenas han permitido 919 yardas por esa vía. Una cifra muy dolorosa para el Fantasy.

Odell Beckham Jr. (Indianápolis Colts vs Cleveland Browns): Una vez más. No te dejes guiar por los tres touchdowns de ODB ante los Cowboys, porque hizo dos por aire y uno por tierra ante una defensiva muy muy pobre.

Ahora en la Semana 5 de la NFL, los Browns se medirán a los Colts. La defensiva de Indianápolis es la número 1 contra el pase y es la pesadilla favorita de los receptores. Apenas han permitido 63 yardas en cuatro partidos.