Muchos grandes futbolistas van a perderse el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, es imposible no poner a Erling Haaland como el máximo ausente. El momento que vive con el Manchester City no deja lugar a dudas sobre eso.

Foto: Getty

Haaland pertenece al grupo de jugadores que no podrán disputar la Copa del Mundo luego de que sus selecciones no consiguieron uno de los 32 boletos (otros se lo perderán por lesión). En ese grupo de excelencia debemos ponerlo junto a Mohamed Salah, Aubameyang, Jan Oblak y casi todas las figuras de Italia y Suecia.

Haaland tiene a sus favoritos para ganar Qatar 2022

Pero no jugar en Qatar 2022 no es razón para que lo marginemos de todo el evento. Su opinión es muy importante precisamene por tratarse del mayor ausente del Mundial. Y sí, el buen Erling tiene a sus favoritos para ganar el torneo.

Foto: Getty

Aunque ojo, así como le pasa a muchos (nos incluimos por acá), Haaland no tiene un único favorito para levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre. El noruego no logra elegir entre cuatro selecciones que, considera, son las verdaderas aspirantes.

“Yo creo que los favoritos podrían ser Brasil, Argentina, Francia y probablemente Inglaterra. No podría decir uno solo porque habrá muy buenos equipos, pero puedo decir que esos cuatro para mí son los favoritos”, señaló en una entrevista para la BBC.

Foto: Getty

Mantiene la esperanza de jugar un Mundial o una Euro

Y no fue todo lo que dijo. Era imposible no preguntarle qué siente al no poder estar en Qatar 2022. El noruego admite que quisiera estar allá, pero tiene fe en el futuro.

“Primero que nada, hubiera deseado jugar en esta Copa del Mundo, pero la realidad es diferente y es lo que hay… no lo haré. Quiero relajarme mental y físicamente, y después regresar a entrenar. Pero obviamente mi objetivo es llegar a una Copa del Mundo con mi selección; sé que es difícil, pero lucharé por un día conseguirlo”.

Foto: Getty

Bueno, considerando que para el Mundial de 2026 habrá 48 boletos disponibles (16 para Europa), la verdad es que se ve muy difícil que Noruega no esté presente. Aunque bueno, no pudieron llegar a la última Eurocopa, la cual tuvo 24 selecciones.

“Lo más grande que podemos hacer es llegar a una Copa del Mundo o a una Eurocopa. Ese, por supuesto, es mi objetivo con la selección nacional. Sabemos que es difícil, pero espero que en el futuro algún día pueda jugar allí”.