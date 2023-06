La Selección Mexicana del Jimmy Lozano arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Oro, derrotó a Honduras y marcha como líder del Grupo B con 3 puntos, pero no hay que echar campanas al vuelo pues el siguiente rival es Haití.

No es que los haitianos sean una potencia del fútbol mundial, pero luego México se avienta cada partido que ni para ilusionarse ¿Será que el LamborJimmy seguirá avanzando o se quedará sin gasolina ante Haití? eso aún no lo sabemos, lo que es una realidad es que la llegada de Lozano al banquillo del TRI le cayó de maravilla a los jugadores porque ahora dicen que hay alguien que los ‘comprende’, o sea que ¿Diego Cocca no los entendía por ser argentino?

¿Cómo llega la Selección de Haití al partido?

En fin, Haití llega al partido motivado, le clavó dos goles a la “poderosa” Selección de Qatar en su debut y ahora buscará derrotar a los aztecas y de paso quedarse con la cima del Grupo B.

Grupo B

México | 3 puntos

Haití | 3 puntos

Qatar | 0 puntos

Honduras | 0 puntos

Objetivo: evitar a Estados Unidos a toda costa

Ya sabemos, la obligación que tiene México es ganar sí o sí la Copa Oro y para que nada arruine el camino tendrá que evitar a toda costa enfrentarse a Estados Unidos, por eso es importante que avance como primero de su grupo, pues sí el equipo de las ‘Barras y las estrellas’ hace lo suyo avanzará como líder del Grupo A.

La última vez que la Selección Mexicana ganó la Copa Oro fue en la edición del 2019, dos años después en el 2021 perdió la final ante Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Haití?

El Tricolor y Haití se verán las caras el próximo jueves 29 de junio en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona en punto de las 20:00 horas, tiempo de México. El Jimmy Lozano y compañía buscarán replicar la victoria y convencer a la afición que esa pesadilla del fracaso ha quedado en el pasado o al menos ya recordaron cómo jugar al fútbol.

Partido Fecha Hora Transmisión Link México vs Haití Jueves 29 de junio 20:00 hrs

(tiempo de México) TUDN, Canal 5, ViX y Azteca 7 ViX

Azteca Deportes

El Jimmy Lozano logró que los mismos jugadores que Diego Cocca convocó jugarán medianamente bien ante una Honduras que se parecía al México que Estados Unidos derrotó, así que la verdadera prueba será mantener el nivel con una plantilla de jugadores que suelen ser bastante inestables en términos de desempeño.