La ‘novela’ entre Lionel Messi y el FC Barcelona llegó a su fin luego de 10 días de incertidumbre. El astro argentino confirmó que no saldrá del ‘club de sus amores’ y permanecerá al menos por un año más hasta que termine su contrato y de esa decisión nace una nueva pregunta: ¿cuándo se integrará con sus compañeros a los entrenamientos y pretemporada?

Lionel Messi de momento está en ‘pausa’ luego de una acalorada discusión con el FC Barcelona y Josep María Bartomeu, presidente del club. Su integración al cuadro de Ronald Koeman no está tan lejana como muchos se pueden imaginar y es que sólo es cuestión de cumplir con un par de procedimientos para volver al trabajo.

La fecha en la que Messi se reunirá con el FC Barcelona

De acuerdo a información de ‘ESPN’, Lionel Messi se reunirá con el Barcelona la próxima semana y es que luego de ausentarse por varios días, tiene que ponerse al corriente en algunos aspectos.

El argentino se estaría reuniendo con sus compañeros el próximo lunes y es que contrario a lo que se pudieron imaginar, Messi tampoco entrenó este sábado, pues primero deberá realizarse la prueba PCR para confirmar que no tiene coronavirus; una vez que el resultado sea negativo ya se integraría con Ronald Koeman y los miembros del club.

Además de esto, es importante precisar que el FC Barcelona no le abrirá ningún expediente disciplinario a Lionel Messi y es que aunque en lo que se resolvía toda la situación de si se iba o no, faltó a 6 sesiones (1 a la prueba PCR y a 5 entrenamientos) pero eso no afectará en nada su historial.

El FC Barcelona quiere ‘borrón y cuenta nueva’ con Lionel Messi, es por ello que quiere llevar todo en paz hasta que llegue el día en que culmine su contrato, por lo que de momento las prioridades son que vuelva a los entrenamientos, afronte la pretemporada, esté al 100 de cara al inicio de La Liga Española y obvio, conseguir refuerzos tras las bajas que se avecinan, como la de Luis Suárez o Arturo Vidal.

Los otros jugadores que no se han reportado con el Barcelona

Además de Lionel Messi, jugadores como Miralem Pjanic, Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo están a la espera de recibir el alta médica para reportar con el FC Barcelona y es que todos dieron positivo a coronavirus en su momento, por lo que de igual forma se reunirían con sus compañeros la próxima semana pero sería por el jueves o viernes, según lo previsto.