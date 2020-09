Hay buenas, o quizá no, noticias respecto al Roland Garros 2020. Uno de los torneos más emblemáticos del mundo del tenis ya tiene fecha de regreso y un anuncio especial: habrá público.

A diferencia del US Open, que comenzó el 31 de agosto sin público, el Roland Garros 2020 planea tener aficionados en las gradas. No será el número de espectadores al que se está acostumbrado pero sí planean dar ingreso, como algunos equipos de la NFL.

Roland-Garros stadium, which spans just under 30 acres in total, will be split into three separate sites, each of which will include a show court and its surrounding outside courts.#RolandGarros pic.twitter.com/aF9azc15bt

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 7, 2020