Fechas, formato y equipos: Así se jugará el primer torneo Sub 17 de la Liga MX Femenil

¡Ahora sí, viene lo bueno! El primer torneo Sub 17 de la Liga MX Femenil está muy cerca y a pesar de que no será oficial, sí brindará una nueva herramienta para observar a los nuevos talentos a nivel de clubes y también de Selección Mexicana.

Desde la creación de la Liga MX Femenil, los equipos han debutado a jugadoras que pudieron pasar por categorías Sub 17 e incluso Sub 15. Jana Gutiérrez, Natalia Mauleón, Celeste Espino y Alice Soto son algunos nombres incluso consolidados desde hace varios meses.

Sin embargo, este espacio abrirá más puertas para las jugadoras y los primeros pasos lucen firmes e interesantes.

¿Quiénes podrán participar en este torneo?

La Liga MX Femenil permitirá el registro de jugadoras nacidas de 2004 en adelante; es decir, deben tener 17 años o menos. Las futbolistas extranjeras no podrán jugar, únicamente mexicanas.

Los estudios son de suma importancia y se pretende que no se descuiden. Por ello, también se exige una constancia de estudios recientes que comprueben la formación académica de cada elemento.

Otra gran noticia es que los banquillos abrirán nuevas oportunidades para las mujeres: El reglamento indica que ya sea directora técnica o auxiliar técnica, cualquiera de esos cargos debe contar con representación femenina.

Clubes como Mazatlán y Chivas ya presentaron a su plantel e incluso a su cuerpo técnico completo, así que será cuestión de tiempo para conocer al resto de las escuadras.

El formato del primer torneo Sub 17 de la Liga MX Femenil

Una vez que sabemos quienes podrán ser las protagonistas, hay que resaltar que el primer torneo Sub 17 de la Liga MX Femenil será amistoso. Esto quiere decir que no contará con suma de puntos, tabla de goleo, ni una Liguilla.

Se contará con la participación de 13 de los 18 clubes de Primera División, que estarán divididos en 3 grupos; dos con cuatro equipos y el tercero con cinco:

Grupo 1: América, Gallos, Pachuca y Pumas

Grupo 2: Mazatlán, Necaxa, Santos y Tigres

Grupo 3: Atlas, Atlético de San Luis, Tijuana, Chivas y León

Los partidos se disputarán en diferentes sedes, pero los únicos estadios que abrirán sus puertas a este torneo son el Victoria de Necaxa y el Caliente de Tijuana. El resto de las escuadras recurrirá a canchas en las instalaciones de los clubes.

¿Y el calendario?

La categoría Sub 17 de la Liga MX Femenil entrará en acción entre el sábado 2 de octubre y el domingo 21 de noviembre. Los partidos se llevarán a cabo durante los fines de semana en horarios que varían dependiendo del equipo local.

La primera fecha destaca con solo dos encuentros correspondientes al Grupo 3. No obstante, conforme avancen las semanas habrá encuentros con atractivos extra, como el Clásico Capitalino con el América vs Pumas, o bien, el Tapatío con el Atlas vs Guadalajara.

Para más detalles, aquí te dejamos el calendario completo.