La Concachampions podría regresar en este 2020 tan caótico, luego de que la CONCACAF confirmara sus planes para reanudar el torneo continental. No será una nueva edición, sino la que quedó pendiente cuando todo se suspendió debido a la pandemia del coronavirus.

Mediante un comunicado, la CONCACAF confirmó que planean el regreso de la Concachampions con un nuevo formato y con una sola sede. Eso sí, dijo que se han llevado a cabo estudios y regulaciones para garantizar la seguridad para quienes participen en los partidos.

En la Concachampions hay tres equipos de la Liga MX, cuatro de la MLS y uno más de Honduras. La última “sorpresa” fue la remontada del LAFC al León, en la primera participación del equipo de Carlos Vela en el torneo. Acá te contamos del plan de la CONCACAF.

Formato de la Concachampions

A diferencia de las ediciones anteriores, los Cuartos de Final, las Semifinales y la Final se jugarían a un solo partido. La única serie que no disputó el juego de ida fue el LAFC vs Cruz Azul. El resto ya disputó por lo menos un encuentro.

Olimpia tiene ventaja de 2-1 sobre el Montreal Impact. El América goleó 3-0 al Atlanta en el Estadio Azteca, mientras que Tigres venció como visitante al New York City FC como visitante por la mínima diferencia. El gol de visitante seguirá contando en cada una de las llaves pero sólo en los Cuartos de Final.

Las semifinales se jugarán de la siguiente manera: América vs Atlanta United frente al ganador del LAFC vs Cruz Azul. Mientras que el ganador del New York City vs Tigres se medirá al vencedor del choque entre Montreal Impact y Olimpia. En este caso si hay empate, habrá penales directamente. Para la final sí habría tiempos extra.

Fechas y sede

El resto de la Concachampions se disputará de forma “exprés” del 15 al 22 de diciembre. Los partidos de Cuartos de Final tendrán lugar del 15 al 16 de diciembre. Las Semifinales se jugarán el 19 de diciembre, mientras que la Final tendrá lugar el 22 de diciembre.

La sede aún no se ha dado a conocer. Lo único que se sabe es que será en Estados Unidos en donde se disputen los próximos siete partidos de la Concachampions.

Concacaf confirms plans to resume 2020 Scotiabank Concacaf Champions Leaguehttps://t.co/ltJugg3hPA Concacaf confirma planes para reanudar la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020https://t.co/J7guC2LcjG#SCCL2020 pic.twitter.com/5eQjaAOn5H — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 2, 2020

¿Y el coronavirus, apá?

La CONCACAF también dio a conocer que para el regreso de la Concachampions se han desarrollado un extenso protocolo sanitario. En el mismo se incluyen pruebas diarias de coronavirus, antes de cada partido y mientras se lleve a cabo la competencia.

No se dieron a conocer detalles de si se permitirá el acceso al público, pues eso depende de la sede en donde se lleve a cabo la Concachampions. Cabe recordar que en la Serie Mundial de la MLB y en algunos estadios de la NFL, ya se permite la entrada de fans.