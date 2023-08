Lo que necesitas saber: Los Leones de Yucatán buscan el bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol

Pese a cerrar la temporada regular como líderes de la zona sur, los Diablos Rojos del México fueron eliminados de los playoffs en el Harp Helú durante las series de zona por los Pericos de Puebla. También se despidieron los Sultanes y el Águila de Veracruz, junto a Tijuana, y a esta historia ya sólo le quedan cuatro equipos que disputaran las series de campeonato.

Los mencionados Pericos de Puebla, Leones de Yucatán, Dos Laredos y los Algodoneros de Unión Laguna son las novenas que disputarán los boletos a la Serie del Rey, dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, y las actividades inician desde el lunes 29 de agosto.

playoffs liga mexicana de beisbol

¿Cómo se jugará la serie de campeonato en la zona sur?

En la zona sur están los actuales campeones, los Leones de Yucatán, que buscan su quinto campeonato en la LMB, pero antes tendrá que consumar echar a los Pericos de Puebla, que conquistaron su último campeonato en 2016.

Esta serie se juega a partir del lunes 29 de abril y se abre en Mérida, de modo que a partir del tercer juego la serie se va a Puebla para los dos siguientes juegos, además del tercero en caso de ser necesario. Hay que recordar que el ganador de la serie es aquel equipo que llegue primero a cuatro triunfos, por lo cual cada serie se puede ir hasta el séptimo juego.

Partido Estadio Fecha Hora Resultado Leones de Yucatán vs Pericos de Puebla Parque Kukulcán 28 de agosto 19:30 – Leones de Yucatán vs Pericos de Puebla Parque Kukulcán 29 de agosto 19:30 – Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán Hermanos Serdán 31 de agosto 20:00 – Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán Hermanos Serdán 1 de septiembre 20:00 –

Pericos eliminaron a los Diablos / Pericos

¿Cómo se jugará la serie de campeonato en la zona norte?

En la zona norte tendremos a dos novenas que hace tiempo que no conquistan un título en la LMB. Dos Laredos no se corona desde 1989, pero si de viajar al pasado se trata, los Algodoneros dicen quítate que ahí te voy, pues no son campeones desde 1950.

La serie se abre a partir del martes 29 de agosto, en el parque del equipo de Nuevo Laredo y a partir del tercer juego la serie se traslada a Torreón, donde Unión Laguna le ha sacado provecho al Estadio Revolución.

Partido Estadio Fecha Hora Resultado Dos Laredos vs Unión Laguna La Junta 29 de agosto 19:00 – Dos Laredos vs Unión Laguna Uni-Trade 30 de agosto 19:00 – Unión Laguna vs Dos Laredos Revolución 1 de septiembre 20:00 – Unión Laguna vs Dos Laredos Revolución 2 de septiembre 20:00 –

Unión Laguna eliminó a los Toros de Tijuana

¿Cuándo es la Serie del Rey de la LMB?

Los ganadores de cada una de estas series calificará a la Serie del Rey, que es la final de la Liga Mexicana de Beisbol y está programado que se pueda iniciar a partir del viernes 8 de septiembre.

Te puede interesar