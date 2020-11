¡Aparten las fechas! NFL reveló su calendario tentativo para la temporada 2021

La pandemia del coronavirus no tiene palabra y el mundo debe seguir con su vida. Por eso, la NFL reveló el que es su calendario tentativo para la temporada 2021 con las fechas del Draft, de la temporada baja, de la agencia libre y también del training camp de la próxima campaña.

Mediante un comunicado publicado por Tom Pelissero de NFL Network, se puede ver que la próxima temporada de la NFL está pensada para dar inicio el 17 de marzo del 2021. Mientras que la fecha del Draft 2021, si es que se lleva a cabo como antes, será del 29 de abril al 1 de mayo.

Corrected version of the tentative 2021 league calendar sent by the NFLPA shows the tag window would close March 9. Again, all subject to change. pic.twitter.com/iWmBuf85qL

— Tom Pelissero (@TomPelissero) November 18, 2020