Fechas, sede y formato: Así se jugaría el resto de la Champions League

La Champions League tiene todo definido y sólo falta la aprobación. La temporada sí se terminará pero con algunos ligeros cambios.

De acuerdo a información del diario Sport, la intención de la Champions League es disputar la final el próximo 23 de agosto en Portugal, en el Estadio da Luz del Benfica. La sede en la que también se tiene planeado disputar partidos de Cuartos de Final y semifinales.

La misma fuente señala que el Estadio da Luz del Benfica, el Do Dragao del Porto y uno más que está por definirse, serán los elegidos por la UEFA para terminar la Champions League. Eso sí, los duelos que quedan pendientes de Octavos de Final, se disputarán en los lugares e inmuebles que estaban previstos.

La otra novedad, es que las siguientes rondas eliminatorias se disputarían a un solo partido. Es por eso que la UEFA habría decidido mover los encuentros a una sede neutral.

El Comité Ejecutivo de la UEFA sostendrá una videoconferencia el próximo miércoles 17 de junio en donde aprobará todos estos cambios en la Champions League. Así mismo, hablarán del futuro de la Europa League, que también se quedó con partidos de Octavos de Final pendientes por disputar.

En la Champions League, los equipos que lograron clasificar a la siguiente ronda fueron el PSG, Leipzig, Atalanta y Atlético de Madrid. Los partidos de vuelta de Octavos de Final pendientes son el Juventus vs Olympique Lyon en Turín, Manchester City vs Real Madrid en Inglaterra, Barcelona vs Napoli en el Camp Nou y el Bayern Múnich vs Chelsea en el Allianz Arena.