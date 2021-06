Federación Italiana impartirá cursos de primeros auxilios tras lo sucedido con Eriksen

El futbolista danés Christian Eriksen preocupó al mundo entero al desvanecerse en la cancha durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Eurocopa 2020, así que la Federación Italiana de Futbol (FIGC) buscará preparar a sus jugadores para cualquier situación a través de cursos de primeros auxilios.

Afortunadamente el mediocampista ya está recuperándose, pero esto se relacionó con las acciones de uno de sus compañeros. Simon Kjær no perdió tiempo al asistir a Eriksen y llamar a los médicos, así que su reacción ayudó a salvar la vida del jugador del Inter de Milán.

Después de conocer la versión de los médicos y el estado del mediocampista, la Federación Italiana tomó decisiones sobre los primeros auxilios: Gabriele Gravina, presidente del organismo, retomó las declaraciones del doctor Morten Boesen para explicar las nuevas implementaciones.

“Por unos instantes se le paró el corazón, pero también el nuestro. Vamos a activar cursos de primeros auxilios en las concentraciones de los equipos. Haremos todo lo posible para que los cursos obligatorios se abran también a los jugadores no profesionales“, indicó el directivo en un comunicado.

Y esto no solo se llevará a cabo en las próximas concentraciones: el equipo italiano trabajará y aprenderá durante la Euro 2020. La Azzurri enfrentará a Suiza y Gales para terminar la Fase de Grupos, así que se espera su participación en instancias finales.

Christian Eriksen quiere volver a jugar

Luego del susto que significó la caída para familiares y compañeros, el danés ya piensa en regresar a las canchas. Por ahora se desconoce qué sucederá y cuándo, pero el representante de Christian Eriksen reveló cuáles fueron las primeras palabras que escuchó de su parte.

“No me rindo y podría entrenar. Me siento mejor ahora, pero quiero entender lo que pasó. Quiero darle las gracias a todos por lo que hicieron por mí“, reveló Martin Schoots desde Copenhague.